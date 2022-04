Sudcovia apelujú pri súdnej mape na zohľadnenie odborných argumentov

Bratislava 18. apríla (TASR) – Združenie sudcov Slovenska (ZSS) apeluje na poslancov Národnej rady (NR) SR, aby pri rozhodovaní o reforme súdnej mapy týkajúcej sa sídel obvodov okresných súdov zohľadnili výlučne odborné argumenty a nie iné záujmy. Vyplýva to z vyhlásenia hlavného zhromaždenia ZSS, ktoré TASR poskytol predseda združenia František Mozner.



"Upozorňujeme, že nerešpektovanie zákonných pravidiel legislatívneho procesu parlamentom môže reálne spochybniť ústavnosť takto schváleného zákona," zdôrazňuje združenie. Zároveň vyzýva najmä ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú na začatie legislatívnych prác, ktoré povedú k obnove záruk nezávislosti súdnej moci na Slovensku.



Hovoria najmä o navrátení právnych záruk nezávislosti Súdnej rady SR a obnove funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov. Tiež záruk týkajúcich sa väzby "v podobe a v rozsahu funkčnej imunity sudcov Ústavného súdu SR a poslancov NR SR".



Rezort spravodlivosti pre TASR reagoval, že nové nastavenie imunity sudcov za rozhodovaciu činnosť je výsledkom reformných krokov súčasnej vlády. "To platí aj pre otázky rozhodovania o väzbe sudcov. Navyše, čo sa týka nového trestného činu ohýbania práva, je trvalo zakotvené oprávnenie trestne stíhaného sudcu obrátiť sa na súdnu radu, ktorá môže vysloviť k trestnému stíhaniu nesúhlas," uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



V súvislosti so zvýšením kvality súdnictva ZSS navrhuje, aby ministerka začala legislatívny proces smerujúci k obnove inštitútu justičného čakateľa a prijatiu zákona o tzv. justičnej štátnej službe. "Zákon o justičnej štátnej službe je pre ministerstvo aktuálnou témou a sme pripravení urobiť všetko preto, aby bol takýto zákon schválený. Je však výrazne závislý od finančných zdrojov na jeho realizáciu," dodal Bubla. Obnovenie inštitútu justičného čakateľa nie je podľa jeho slov namieste. "Ide o inštitút, ktorý je historicky prekonaný. V súčasnosti je nahradený justičnou odbornou prípravou," priblížil.