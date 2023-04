Sudcovia: TIS predkladá pri hodnotení sudcov skreslené informácie

Bratislava 3. apríla (TASR) - Transparency International Slovensko (TIS) predkladá vo svojej analýze skreslené informácie o rozsahu, včasnosti a kvalite konania a rozhodovania sudcov okresných súdov. Upozorňuje na to Združenie sudcov Slovenska (ZSS).



Združenie argumentuje, že v marci publikované hodnotenie sudcov bolo zostavené iba na základe kvantitatívnej analýzy štatistických dát, ktorá nie je dostatočná pre objektívne zhodnotenie ich činnosti. "Zverejnenie výsledkov tohto hodnotenia s identifikáciou osôb sudcov na podklade čisto kvantitatívnych kritérií je pritom spôsobilé neopodstatnene podkopať dôveru verejnosti v konkrétnych sudcov a tým aj v justíciu," upozorňuje.



V záujme zvyšovania efektívnosti výkonu súdnictva sa podľa ZSS v súlade s medzinárodnými štandardmi odporúča zaviesť systém hodnotenia sudcov primárne súdnymi orgánmi, na základe vopred zverejnených objektívnych – nielen kvantitatívnych, ale i kvalitatívnych kritérií a pri súčasnom zakotvení práva sudcu vyjadriť sa k hodnoteniu jeho osoby a prípadne ho namietať.



ZSS vyzvalo TIS, aby nepokračovalo v takomto čisto kvantitatívnom hodnotení sudcov. "Zároveň je ale pripravené poskytnúť TIS súčinnosť pri vytvorení takých hodnotiacich kritérií, ktoré do budúcna v maximálne možnej miere umožnia objektívne zhodnotenie práce sudcov," uviedlo združenie vo svojom vyhlásení, ktoré TASR poskytol jeho prezident František Mozner.



TIS vo svojom hodnotení rozdelilo sudcov z 54 okresných súdov do piatich výkonnostných kategórií. V kategórii s "výbornými výsledkami" skončilo 109 sudcov okresných súdov, čo predstavuje približne 15 percent zo 713 hodnotených sudcov. V celkovom priemernom skóre sudcov dominuje podľa TIS okresný súd v Rimavskej Sobote spoločne s Bánovcami nad Bebravou. Na opačnom konci sa zase umiestnili sudcovia z okresných súdov v Čadci a Poprade.