< sekcia Slovensko
ZSSK a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia
IPčko poskytuje ZSSK odborné služby na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej na rok 2026.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné tri mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a ZSSK preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
IPčko poskytuje ZSSK odborné služby na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej na rok 2026. Spolupráca sa v súčasnosti sústreďuje na tri oblasti - anonymné psychologické poradenstvo pre zamestnancov a ich rodiny, výjazdy krízového intervenčného tímu a preventívne aktivity určené cestujúcej verejnosti.
„Najmä kolegovia v prevádzkových profesiách sa môžu stretávať so situáciami, ktoré sú psychicky náročné. Chceme, aby mali k dispozícii odbornú pomoc v bezpečnom a anonymnom prostredí. Zároveň veríme, že pomoc má byť dostupná aj cestujúcim, ktorí sa ocitnú v náročnej životnej situácii,“ objasnila riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová.
„Sme radi, že ZSSK berie tému duševného zdravia vážne, a to v oboch smeroch. Smerom k svojim zamestnancom a k ich rodinám, ktoré sú ich záťažovým povolaním tiež často zasiahnuté. A zároveň smerom k cestujúcim. Čas strávený vo vlaku môže byť práve tá chvíľa, keď sa človek dozvie, že pomoc existuje. Anonymná a bezplatná psychologická pomoc má obrovský zmysel - a my sme radi, že sa nám obidve skupiny na základe tejto spolupráce ozývajú, a vyhľadávajú ju," hovorí Marek Madro, riaditeľ IPčka.
ZSSK sa v spolupráci s IPčkom rozhodla citlivo osloviť cestujúcu verejnosť. V marci spoločne realizovali aktivitu Vlak duševného zdravia, ktorá prebiehala v spoločenskom vozni na trase Bratislava - Košice a späť. Cieľom bolo priniesť odbornú psychologickú pomoc priamo medzi cestujúcich a zároveň podporiť otvorenejší prístup k téme duševného zdravia. Odborní pracovníci IPčka poskytovali vo vlaku individuálne poradenstvo, podporu a praktické informácie k zvládaniu stresu či psychickej záťaže. Službu využilo 38 ľudí - sedem mužov, 28 žien a tri páry.
Zároveň ZSSK pilotne umiestnila do vybraných regionálnych vlakov v okolí Trnavy jednoduché vizuály s kontaktom na krízovú linku pomoci IPčko. IPčko zaznamenalo 82 kontaktov od cestujúcich, ktorí reagovali na informácie vo vlakoch alebo na osobné stretnutie s psychológmi počas projektu Vlak duševného zdravia. Najčastejšie riešili náročné rodinné vzťahy, samotu, úzkosti či obavy z budúcnosti. Na základe výsledkov plánujú ZSSK a IPčko postupne rozšíriť projekt aj do ďalších regiónov Slovenska.
Špecializovaný e-mailový kontakt, ktorý IPčko pre ZSSK prevádzkuje od decembra 2024, slúži ako bezpečný a anonymný priestor pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V období od februára do apríla 2026 bolo prostredníctvom tohto kontaktu prijatých 51 podnetov. Väčšinu kontaktov tvorili blízke osoby zamestnancov, čo poukazuje na to, že psychická záťaž sa často prenáša aj do rodinného prostredia, dodal Baček.
IPčko poskytuje ZSSK odborné služby na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej na rok 2026. Spolupráca sa v súčasnosti sústreďuje na tri oblasti - anonymné psychologické poradenstvo pre zamestnancov a ich rodiny, výjazdy krízového intervenčného tímu a preventívne aktivity určené cestujúcej verejnosti.
„Najmä kolegovia v prevádzkových profesiách sa môžu stretávať so situáciami, ktoré sú psychicky náročné. Chceme, aby mali k dispozícii odbornú pomoc v bezpečnom a anonymnom prostredí. Zároveň veríme, že pomoc má byť dostupná aj cestujúcim, ktorí sa ocitnú v náročnej životnej situácii,“ objasnila riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová.
„Sme radi, že ZSSK berie tému duševného zdravia vážne, a to v oboch smeroch. Smerom k svojim zamestnancom a k ich rodinám, ktoré sú ich záťažovým povolaním tiež často zasiahnuté. A zároveň smerom k cestujúcim. Čas strávený vo vlaku môže byť práve tá chvíľa, keď sa človek dozvie, že pomoc existuje. Anonymná a bezplatná psychologická pomoc má obrovský zmysel - a my sme radi, že sa nám obidve skupiny na základe tejto spolupráce ozývajú, a vyhľadávajú ju," hovorí Marek Madro, riaditeľ IPčka.
ZSSK sa v spolupráci s IPčkom rozhodla citlivo osloviť cestujúcu verejnosť. V marci spoločne realizovali aktivitu Vlak duševného zdravia, ktorá prebiehala v spoločenskom vozni na trase Bratislava - Košice a späť. Cieľom bolo priniesť odbornú psychologickú pomoc priamo medzi cestujúcich a zároveň podporiť otvorenejší prístup k téme duševného zdravia. Odborní pracovníci IPčka poskytovali vo vlaku individuálne poradenstvo, podporu a praktické informácie k zvládaniu stresu či psychickej záťaže. Službu využilo 38 ľudí - sedem mužov, 28 žien a tri páry.
Zároveň ZSSK pilotne umiestnila do vybraných regionálnych vlakov v okolí Trnavy jednoduché vizuály s kontaktom na krízovú linku pomoci IPčko. IPčko zaznamenalo 82 kontaktov od cestujúcich, ktorí reagovali na informácie vo vlakoch alebo na osobné stretnutie s psychológmi počas projektu Vlak duševného zdravia. Najčastejšie riešili náročné rodinné vzťahy, samotu, úzkosti či obavy z budúcnosti. Na základe výsledkov plánujú ZSSK a IPčko postupne rozšíriť projekt aj do ďalších regiónov Slovenska.
Špecializovaný e-mailový kontakt, ktorý IPčko pre ZSSK prevádzkuje od decembra 2024, slúži ako bezpečný a anonymný priestor pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V období od februára do apríla 2026 bolo prostredníctvom tohto kontaktu prijatých 51 podnetov. Väčšinu kontaktov tvorili blízke osoby zamestnancov, čo poukazuje na to, že psychická záťaž sa často prenáša aj do rodinného prostredia, dodal Baček.