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ZSSK: Čas z Bratislavy a Košíc sa skráti
Na úseku z Bratislavy hlavnej stanice do Kútov budú zavedené nové spoje, premávať majú v celodennom hodinovom takte.
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Nový grafikon prinesie od 13. decembra viaceré zmeny aj v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Najvýraznejšie zmeny sa týkajú skrátenia jazdného času expresov z Bratislavy do Košíc aj osobných vlakov z Bratislavy do Trnavy či Galanty. Z Bratislavy do Nitry budú opäť premávať regionálne expresy. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na svojom webe. Zavedie tiež dva vlaky z Košíc do Bratislavy, ktoré pôjdu až do Viedne.
Medzi Bratislavou a Košicami sa skráti jazdný čas expresov Kriváň a Tatran. „Expresy z Bratislavy do Košíc budú chodiť v hodinovom takte. Regionálne rýchliky budú chodiť každú hodinu do Žiliny, doteraz premávali niektoré spoje po Púchov,“ priblížila ZSSK. Odchody a príchody expresov a rýchlikov v úseku Bratislava - Košice sa menia, ZSSK odporúča, aby si cestujúci pred prvou cestou podľa nového grafikonu skontrolovali časy.
Osobné vlaky z Bratislavy hlavnej stanice do Trnavy či Galanty budú opäť premávať v čase dopravnej špičky počas pracovných dní v polhodinových intervaloch. Obnovené regionálne expresy medzi stanicami Nitra a Bratislava-Nové Mesto budú premávať v dvojhodinovom intervale.
Na úseku z Bratislavy hlavnej stanice do Kútov budú zavedené nové spoje, premávať majú v celodennom hodinovom takte. Na linke Kúty - Brodské ostáva zavedená náhradná autobusová doprava (NAD). V rannej a poobedňajšej špičke budú najvyťaženejšie vlaky kapacitne posilnené. Všetky osobné vlaky v úseku Kúty - Skalica budú do odvolania nahradené NAD. Na linke bude platiť mimoriadny cestovný poriadok.
Na linke Bratislava - Rajka - Hegyeshalom budú vlaky končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto. „Počas letných školských prázdnin príde k obmedzeniu jazdy viacerých regionálnych vlakov v Bratislavskom kraji,“ spomenula ZSSK.
Menia sa aj odchody z Prievidze do Vrútok a naspäť v priebehu dňa. Dôjde tiež k zmene prípojov v Prievidzi. „Vzhľadom na výrazné zmeny časov nebude možné zabezpečiť prípoje na rýchliky smer Bratislava,“ uviedla ZSSK. Aj z Myjavy smerom do Česka sa menia časy odchodov a príchodov vlakov. V úseku Púchov - Vsetín by mala NAD trvať do februára 2027.
Nový grafikon začne platiť v nedeľu 13. decembra. Cestujúci si môžu lístky na vlaky po tomto dátume kúpiť na železniciach od utorka (1. 12.).
Medzi Bratislavou a Košicami sa skráti jazdný čas expresov Kriváň a Tatran. „Expresy z Bratislavy do Košíc budú chodiť v hodinovom takte. Regionálne rýchliky budú chodiť každú hodinu do Žiliny, doteraz premávali niektoré spoje po Púchov,“ priblížila ZSSK. Odchody a príchody expresov a rýchlikov v úseku Bratislava - Košice sa menia, ZSSK odporúča, aby si cestujúci pred prvou cestou podľa nového grafikonu skontrolovali časy.
Osobné vlaky z Bratislavy hlavnej stanice do Trnavy či Galanty budú opäť premávať v čase dopravnej špičky počas pracovných dní v polhodinových intervaloch. Obnovené regionálne expresy medzi stanicami Nitra a Bratislava-Nové Mesto budú premávať v dvojhodinovom intervale.
Na úseku z Bratislavy hlavnej stanice do Kútov budú zavedené nové spoje, premávať majú v celodennom hodinovom takte. Na linke Kúty - Brodské ostáva zavedená náhradná autobusová doprava (NAD). V rannej a poobedňajšej špičke budú najvyťaženejšie vlaky kapacitne posilnené. Všetky osobné vlaky v úseku Kúty - Skalica budú do odvolania nahradené NAD. Na linke bude platiť mimoriadny cestovný poriadok.
Na linke Bratislava - Rajka - Hegyeshalom budú vlaky končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto. „Počas letných školských prázdnin príde k obmedzeniu jazdy viacerých regionálnych vlakov v Bratislavskom kraji,“ spomenula ZSSK.
Menia sa aj odchody z Prievidze do Vrútok a naspäť v priebehu dňa. Dôjde tiež k zmene prípojov v Prievidzi. „Vzhľadom na výrazné zmeny časov nebude možné zabezpečiť prípoje na rýchliky smer Bratislava,“ uviedla ZSSK. Aj z Myjavy smerom do Česka sa menia časy odchodov a príchodov vlakov. V úseku Púchov - Vsetín by mala NAD trvať do februára 2027.
Nový grafikon začne platiť v nedeľu 13. decembra. Cestujúci si môžu lístky na vlaky po tomto dátume kúpiť na železniciach od utorka (1. 12.).