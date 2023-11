ZSSK: Cestujúci na trase Košice - Bratislava si môžu dať zmerať tlak

Bratislava 21. novembra (TASR) - V spoločenskom vozni zaradenom na expresných vlakoch medzi Bratislavou a Košicami si môžu dať cestujúci zmerať krvný tlak a cholesterol. Akcia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zameraná na prevenciu a podporu zdravia trvá od utorka do piatka (24. 11.). TASR o tom informoval Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK.



"Už dávno neplatí, že vysoký tlak a cholesterol sa týkajú len starších ročníkov. Naopak, evidujeme stále viac prípadov infarktu myokardu u mladších ročníkov. Aj preto sme privítali možnosť stretnúť sa s ľuďmi aj vo vlaku," uviedla správkyňa Slovenskej nadácie srdca Ivana Šoóšová.



Dobrovoľníkov zo Slovenskej nadácie srdca a občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce možno stretnúť v utorok vo vlaku Ex 609 (Bratislava hl. st. 13.27 h – Košice 18.53 h) a zvyšné tri dni okrem Ex 609 aj vo vlaku Ex 602 (Košice 7.07 h – Bratislava hl. st. 12.33 h). "Spoločenský vozeň ZSSK sa opäť premení na miesto, ktoré chce pomáhať," skonštatoval Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.