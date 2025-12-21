< sekcia Slovensko
ZSSK: Medzinárodné vlaky z Česka hlásia niekoľkohodinové meškania
Medzinárodný vlak EC 125 mal napríklad hlásené meškanie 230 minút.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Medzinárodné vlakové spojenia z Česka hlásia niekoľkohodinové meškania. Na sociálnej sieti o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Dôvod meškania štátny dopravca nešpecifikoval. V Prahe v nedeľu zo železničnej trate ale ukradli káble.
Medzinárodný vlak EC 125 mal napríklad hlásené meškanie 230 minút. Desiatky až stovky minút meškajú aj iné spoje.
V dôsledku krádeže káblov na trati medzi pražskými stanicami Vršovice a hlavná stanica je doprava obmedzená na jednu koľaj. Spôsobuje to výrazné meškania. Dopravca České dráhy informoval, že obmedzenie sa dotklo desiatok spojov. Páchateľa mali zadržať železničiari. Ukradnúť mal približne 70 metrov káblov zabezpečovacieho zariadenia.
Medzinárodný vlak EC 125 mal napríklad hlásené meškanie 230 minút. Desiatky až stovky minút meškajú aj iné spoje.
V dôsledku krádeže káblov na trati medzi pražskými stanicami Vršovice a hlavná stanica je doprava obmedzená na jednu koľaj. Spôsobuje to výrazné meškania. Dopravca České dráhy informoval, že obmedzenie sa dotklo desiatok spojov. Páchateľa mali zadržať železničiari. Ukradnúť mal približne 70 metrov káblov zabezpečovacieho zariadenia.