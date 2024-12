ZSSK: Na prelome rokov rastie počet cestujúcich vo vlakoch o pätinu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovenska (ZSSK) pripomína cestujúcim, aby sa aj počas Silvestra a Nového roka správali vo vlaku slušne a prispeli k bezpečnému a príjemnému cestovaniu. Počas týchto dní pritom rastie počet cestujúcich o 20 percent, informoval v utorok hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Ľudia by mali aj na prelome rokov podľa neho dodržiavať zásady slušného cestovania, teda udržovať čistotu vo vlaku, nerušiť spolucestujúcich hlasnou hudbou či telefonátmi a uvoľniť miesto pre tých, ktorí to potrebujú. Cestujúci by sa mali tiež vo vlaku cítiť bezpečne, k čomu od mája tohto roka prispievajú telové kamery pre vlakvedúcich, pripomenul hovorca. Do novembra pomohli znížiť počet incidentov vo vlakoch o 11,8 percenta.



"Ďalším krokom k posilneniu bezpečnosti je novinka platná od 1. januára 2025, a to spolupráca s Policajným zborom, ktorá umožní policajtom cestovať v druhej triede za symbolický ročný poplatok. Policajti budú asistovať vlakovému personálu počas služby aj vo voľnom čase, čím prispejú k zvyšovaniu bezpečnosti vo vlakoch," priblížil Drevický.



Okrem cestujúcich udržiava čistotu vo vlakoch aj personál ZSSK, ktorý bude v budúcom roku pokračovať v rozširovaní konceptu pravidelného čistenia počas jazdy na ďalšie diaľkové spoje. Cieľom je zlepšiť komfort a spokojnosť cestujúcich počas dlhších ciest, doplnil hovorca.