ZSSK od pondelka dočasne ruší vlaky zadarmo pre študentov

Bratislava 27. marca (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od pondelka (30. 3.) až do odvolania ruší bezplatnú prepravu pre žiakov a študentov do 26 rokov vrátane školopovinných detí od 6 do 16 rokov. Bezplatné cestovanie vlakmi nebude pre žiakov a študentov poskytované po celý čas uzatvorenia škôl.



ZSSK pristúpila k tomuto kroku na základe rozhodnutia, ktoré v piatok prijala vláda. "Žiaci a študenti, pre ktorých vláda SR dočasne ruší možnosť bezplatného cestovania, budú môcť aj naďalej využívať vlaky ZSSK, avšak od 30. 3. 2020 budú vo vlakoch národného dopravcu cestovať za zľavnené cestovné (50 % obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede)," priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Zľavnené cestovné sa podľa jeho slov vzťahuje na všetky vlaky, ktoré sú prevádzkované na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Vlaky, ktoré sú vedené v komerčnom režime, v súčasnosti až do odvolania nejazdia. Medzištátna doprava je zastavená od 13. marca, vlaky InterCity nepremávajú od 18. marca.



ZSSK zároveň informovala, že dočasne až do odvolania je pozastavená aj registrácia na bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov od 6 do 16 rokov, ako aj vybavovanie skupinových bezplatných prepráv pre všetky typy cestujúcich, ktorí mali alebo majú nárok na bezplatnú prepravu.