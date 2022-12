ZSSK: Po obmedzení rýchlosti vlakov v Žiline prijala viacero opatrení

Žilina 22. decembra (TASR) – Po vykoľajení nákladného vlaku v stredu (21. 12.) v Žiline obnovili dopravu zníženou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča môžu z tohto dôvodu vznikať meškania vlakov v rozsahu 20 až 50 minút.



Pri vlakoch diaľkovej dopravy v smere do a z Českej republiky prijala ZSSK vo štvrtok viaceré opatrenia. "Aktuálne nevieme predpokladať, kedy bude doprava obnovená v plnom rozsahu. Záleží to od manažéra infraštruktúry ŽSR, ktorý sa snaží o čo najrýchlejšie obnovenie dopravy. Na piatok (23. 12.) je zatiaľ predpoklad podobných opatrení. Budeme ich zavádzať operatívne, práve podľa postupu prác ŽSR," uviedol Kováč.



Doplnil, že informácie o obmedzení dopravy odporúča ZSSK sledovať na jej webovej stránke či na sociálnej sieti Twitter, ktorá slúži ako najaktuálnejšie dopravné spravodajstvo. "Všetkým cestujúcim sa za komplikácie s cestovaním úprimne ospravedlňujeme," dodal hovorca ZSSK.



V stanici Žilina bola v stredu dopoludnia prerušená osobná vlaková doprava po vykoľajení 11. a 12. vozňa nákladného vlaku. Nikto sa nezranil. Spôsobilo to obmedzenie dopravy v úseku Žilina – Púchov a aj v smere Čadca. Viaceré vlaky výrazne meškali. Zabezpečená bola náhradná autobusová doprava.