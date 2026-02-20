< sekcia Slovensko
ZSSK pokračuje v spolupráci s IPčkom pri podpore duševného zdravia
Špecializovaný e-mailový kontakt, ktorý IPčko pre ZSSK prevádzkuje od decembra 2024, slúži ako bezpečný a anonymný priestor pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Spolupráca medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a občianskym združením IPčko prináša odbornú psychologickú pomoc zamestnancom, ich rodinám aj cestujúcim. Prvé mesiace ukazujú, že dostupná podpora je využívaná a má význam. Ako v piatok informovala ZSSK, súčasťou aktivít je anonymné poradenstvo pre zamestnancov a ich rodiny a odborná psychologická pomoc po mimoriadnych udalostiach pre pracovníkov v prevádzke. Pre verejnosť je určená preventívna nálepková kampaň vo vybraných regionálnych vlakoch.
Spolupráca s IPčkom má podľa riaditeľky odboru komunikácie ZSSK Jany Pôbišovej dve dôležité úrovne. „V prvom rade starostlivosť o duševné zdravie našich zamestnancov. Práve preto im spoločne poskytujeme bezpečný priestor - špecializovaný e-mailový kontakt, cez ktorý získajú odbornú psychologickú pomoc. Mimoriadne udalosti v prevádzke predstavujú veľkú psychickú záťaž pre ľudí v prvej línii,“ hovorí. Vo vybraných regionálnych vlakoch, pilotne v okolí Trnavy, preto zabezpečujú kontaktné informácie na pomocnú linku IPčka určené pre verejnosť. „Cieľom je, aby naši zamestnanci aj cestujúci vedeli, že v náročných životných situáciách majú dostupnú odbornú pomoc,“ približuje Pôbišová.
Riaditeľ IPčka Marek Madro upozorňuje, že mimoriadne udalosti na železnici sú extrémne náročné situácie - pre rušňovodičov, ktorí sú často priamo konfrontovaní s tragickými momentmi, pre ich rodiny, ktoré túto záťaž prežívajú spolu s nimi, aj pre cestujúcich, ktorí sa ocitnú v nečakanej kríze. „Týchto situácií nebolo málo a každá z nich zanecháva stopu. Práve preto je dôležité, aby odborná pomoc bola okamžitá, dostupná a bez stigmy. Veľmi si vážime dôveru ZSSK a teší nás, že spolu môžeme vytvárať prostredie, kde je starostlivosť o duševné zdravie prirodzenou súčasťou bezpečnosti,“ dodáva Madro. Podľa neho v tejto spolupráci chcú pokračovať a ďalej ju rozvíjať.
Špecializovaný e-mailový kontakt, ktorý IPčko pre ZSSK prevádzkuje od decembra 2024, slúži ako bezpečný a anonymný priestor pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Od novembra 2025 do januára 2026 prostredníctvom tohto kontaktu prijali 63 podnetov. Kontakty boli podľa dopravcu opakované v 42 % prípadov, čo naznačuje potrebu kontinuálnej podpory, nie iba jednorazovej intervencie. Väčšinu kontaktov tvorili blízke osoby zamestnancov, čo poukazuje na to, že psychická záťaž sa často prenáša aj do rodiny.
ZSSK sa rozhodla citlivo osloviť aj cestujúcich. Pilotná nálepková kampaň prebieha v regionálnych osobných vlakoch, najmä v okolí Trnavy. Prvé vyhodnotenie ukazuje, že kampaň má význam. IPčko zaznamenalo 104 kontaktov od cestujúcich, ktorí reagovali na informácie z vizuálov vo vlakoch. Z toho 64 % tvorili ženy a 36 % muži. Najčastejšie témy zahŕňali osamelosť, úzkosť, stres, pocity nepochopenia, symptómy depresie a ďalšie vážne psychické ťažkosti. Na základe prvého vyhodnotenia plánuje ZSSK v spolupráci s IPčkom postupné rozšírenie kampane do ďalších regiónov.
