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ZSSK PRIPOMÍNA: Kto má nárok na CESTOVANIE ZADARMO?
je dôležité rozlišovať medzi cestovaním so 100-percentnou zľavou z cestovného a zľavneným plateným cestovným pre deti, žiakov a študentov.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pred začiatkom nového školského roka pripomenula, kto môže cestovať so zľavou 100 percent z cestovného, aké doklady potrebuje a kedy už nestačí iba preukaz. „Pre cestujúcich je dôležité rozlišovať medzi cestovaním so 100-percentnou zľavou z cestovného a zľavneným plateným cestovným pre deti, žiakov a študentov. Ide o dva rozdielne nároky a platia pri nich rozdielne podmienky,“ povedal hovorca ZSSK Ján Baček.
Deti do šiestich rokov cestujú v 2. vozňovej triede bezplatne bez registrácie a cestovného lístka. Deti od šiestich do 15 rokov môžu cestovať so zľavou 100 percent z cestovného, na jej využívanie musia byť zaregistrované v systéme ZSSK. Nárok na zľavu 100 percent majú aj žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, najviac do ukončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa. Aj pri nich je podmienkou registrácia nároku.
„Pri novej registrácii žiaka alebo študenta je potrebné preukázať totožnosť a nárok na príslušnú zľavu. Nárok na 100-percentnú zľavu z cestovného pre žiaka/študenta je možné preukázať niektorým z dokladov o štúdiu,“ uviedol hovorca národného vlakového dopravcu.
Overenie rodným číslom (len slovenské školy) prebieha na portáli Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk, podmienkou je, aby boli údaje o žiakovi/študentovi na portáli dostupné. ZSSK to odporučila overiť ešte pred návštevou predajného miesta.
Preukaz s čipom zo školy v SR (vizuál ISIC, iný vizuál) je pre študentov vysokých škôl v SR, dobrovoľne aj žiakov stredných a základných škôl. Podstatné je, aby preukaz obsahoval čip.
„Ak žiak/študent nemá žiadny z vyššie uvedených dokladov o štúdiu, svoj nárok môže preukázať potvrdením o návšteve školy. Ak ide o školu v SR, toto potvrdenie je potrebné predložiť na registračnom formulári ZSSK, pri školách v zahraničí sa akceptuje aj originál potvrdenia vystavený školou v zahraničí,“ vysvetlil Baček.
Pri registrácii dieťaťa do 15 rokov zákonný zástupca predkladá svoj doklad totožnosti. Ak dieťa nemá vlastný doklad, jeho údaje možno preukázať rodným listom.
Od júla ZSSK postupne zjednocuje vlastné preukazy do jedného dokladu ZSSK vlaková karta. Jej prvé vydanie je bezplatné. Umožňuje prístup k všetkým zľavám aktivovaným vo svojom ZSSK konte. Ak zľavy pribudnú v budúcnosti, nie je potrebné vydanie nového preukazu. Pri vybavení fyzického preukazu je potrebná aj fotografia (2,5 × 3 centimetre). Registrovaní zákazníci môžu využívať aj virtuálny zľavový preukaz v mobilnej aplikácii IDeme vlakom, ak majú aktivované konto ZSSK a potrebné údaje vrátane fotografie.
„Pri cestovaní so 100-percentnou zľavou je dôležitý aj druh vlaku. V regionálnych vlakoch Os a REX cestujúci s touto zľavou nepotrebuje samostatný nulový cestovný lístok. Pri kontrole sa preukáže platným dokladom, na ktorom má nárok na 100-percentnú zľavu aktivovaný,“ priblížil Baček. V diaľkových vlakoch zostáva cestovný lístok na zľavu 100 percent potrebný. ZSSK preto odporučila zabezpečiť si ho vopred, najjednoduchšie cez aplikáciu IDeme vlakom alebo e-shop. Počet lístkov pre cestujúcich so zľavou 100 percent môže byť vo vybraných diaľkových vlakoch obmedzený.
Deti do šiestich rokov cestujú v 2. vozňovej triede bezplatne bez registrácie a cestovného lístka. Deti od šiestich do 15 rokov môžu cestovať so zľavou 100 percent z cestovného, na jej využívanie musia byť zaregistrované v systéme ZSSK. Nárok na zľavu 100 percent majú aj žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, najviac do ukončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa. Aj pri nich je podmienkou registrácia nároku.
„Pri novej registrácii žiaka alebo študenta je potrebné preukázať totožnosť a nárok na príslušnú zľavu. Nárok na 100-percentnú zľavu z cestovného pre žiaka/študenta je možné preukázať niektorým z dokladov o štúdiu,“ uviedol hovorca národného vlakového dopravcu.
Overenie rodným číslom (len slovenské školy) prebieha na portáli Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk, podmienkou je, aby boli údaje o žiakovi/študentovi na portáli dostupné. ZSSK to odporučila overiť ešte pred návštevou predajného miesta.
Preukaz s čipom zo školy v SR (vizuál ISIC, iný vizuál) je pre študentov vysokých škôl v SR, dobrovoľne aj žiakov stredných a základných škôl. Podstatné je, aby preukaz obsahoval čip.
„Ak žiak/študent nemá žiadny z vyššie uvedených dokladov o štúdiu, svoj nárok môže preukázať potvrdením o návšteve školy. Ak ide o školu v SR, toto potvrdenie je potrebné predložiť na registračnom formulári ZSSK, pri školách v zahraničí sa akceptuje aj originál potvrdenia vystavený školou v zahraničí,“ vysvetlil Baček.
Pri registrácii dieťaťa do 15 rokov zákonný zástupca predkladá svoj doklad totožnosti. Ak dieťa nemá vlastný doklad, jeho údaje možno preukázať rodným listom.
Od júla ZSSK postupne zjednocuje vlastné preukazy do jedného dokladu ZSSK vlaková karta. Jej prvé vydanie je bezplatné. Umožňuje prístup k všetkým zľavám aktivovaným vo svojom ZSSK konte. Ak zľavy pribudnú v budúcnosti, nie je potrebné vydanie nového preukazu. Pri vybavení fyzického preukazu je potrebná aj fotografia (2,5 × 3 centimetre). Registrovaní zákazníci môžu využívať aj virtuálny zľavový preukaz v mobilnej aplikácii IDeme vlakom, ak majú aktivované konto ZSSK a potrebné údaje vrátane fotografie.
„Pri cestovaní so 100-percentnou zľavou je dôležitý aj druh vlaku. V regionálnych vlakoch Os a REX cestujúci s touto zľavou nepotrebuje samostatný nulový cestovný lístok. Pri kontrole sa preukáže platným dokladom, na ktorom má nárok na 100-percentnú zľavu aktivovaný,“ priblížil Baček. V diaľkových vlakoch zostáva cestovný lístok na zľavu 100 percent potrebný. ZSSK preto odporučila zabezpečiť si ho vopred, najjednoduchšie cez aplikáciu IDeme vlakom alebo e-shop. Počet lístkov pre cestujúcich so zľavou 100 percent môže byť vo vybraných diaľkových vlakoch obmedzený.