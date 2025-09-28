< sekcia Slovensko
ZSSK sa zaradila medzi top troch dopravcov v medzinárodnej súťaži UIC
Cieľom ocenenia je podľa ZSSK vyzdvihnúť dopravcov, ktorí zlepšujú turistické zážitky pomocou železnice a prinášajú užívateľsky prívetivé, inovatívne a udržateľné riešenia.
Autor TASR
Bratislava/Vysoké Tatry 28. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa zaradila medzi top troch dopravcov v medzinárodnej súťaži UIC (Medzinárodnej únie železníc) Tourism-Friendly Awards v kategórii vozidiel určených na prevádzku na krátke vzdialenosti. Národný dopravca sa do súťaže zapojil so svojimi tatranskými električkozubačkami typu 495. Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa v tejto súvislosti uviedol, že cestovný ruch a železnica majú na Slovensku prirodzené prepojenie a snažia sa dokázať, že cestovanie vlakom je ekologickou a pohodlnou alternatívou k autám.
TopRail (Tourism Opportunities for Railways) je iniciatíva a projekt UIC, ktorá podporuje železničný cestovný ruch na celom svete. Pomáha železničných spoločnostiam a prináša osvedčené postupy a inovatívne produkty s cieľom zlepšiť poskytované služby. Cieľom ocenenia je podľa ZSSK vyzdvihnúť dopravcov, ktorí zlepšujú turistické zážitky pomocou železnice a prinášajú užívateľsky prívetivé, inovatívne a udržateľné riešenia. Medzinárodná porota vyberala ocenených dopravcov v siedmich kategóriách. ZSSK sa v kategórii vozidiel na krátke vzdialenosti dostala medzi finalistov spoločne s vozidlami španielskeho národného dopravcu a spoločnosti katalánskych železníc. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v sídle UIC v Paríži v polovici októbra.
„Teší nás, že naše úsilie bolo ocenené aj medzinárodne a že môžeme prispievať k rozvoju cestovného ruchu udržateľným spôsobom, obzvlášť vo Vysokých Tatrách, kde sme za minulý rok prepravili takmer 3,7 milióna cestujúcich. V auguste 2025 sme dosiahli ďalší rekord - prepravili sme doposiaľ najviac cestujúcich v Tatrách v histórii ZSSK aj vďaka posilovým vlakom v letnej sezóne a vybudovaniu nového nástupišťa na Štrbskom Plese,“ upozornil Helexa. Na tratiach Tatranskej elektrickej a Ozubnicovej železnice jazdí od roku 2021 päť nových hybridných ozubnicových jednotiek a multifunkčný rušeň od švajčiarskeho výrobcu. Tatranské trate obsluhujú aj zmodernizované električky radu 425.
Zaradenie medzi top troch najlepších dopravcov sveta priateľských voči cestovnému ruchu prichádza symbolicky v čase Medzinárodného dňa turizmu. Ten poukazuje na význam udržateľného cestovania a jeho prínos pre spoločnosť. ZSSK na Slovensku ročne prepraví viac ako 70 miliónov cestujúcich a denne vypraví viac ako 1800 vlakov. Národný dopravca pripomína, že cestovanie vlakom predstavuje aj zásadný krok k ochrane životného prostredia. Vlani sa podarilo vďaka tomuto spôsobu dopravy ušetriť približne 300.000 ton emisií CO2.
TopRail (Tourism Opportunities for Railways) je iniciatíva a projekt UIC, ktorá podporuje železničný cestovný ruch na celom svete. Pomáha železničných spoločnostiam a prináša osvedčené postupy a inovatívne produkty s cieľom zlepšiť poskytované služby. Cieľom ocenenia je podľa ZSSK vyzdvihnúť dopravcov, ktorí zlepšujú turistické zážitky pomocou železnice a prinášajú užívateľsky prívetivé, inovatívne a udržateľné riešenia. Medzinárodná porota vyberala ocenených dopravcov v siedmich kategóriách. ZSSK sa v kategórii vozidiel na krátke vzdialenosti dostala medzi finalistov spoločne s vozidlami španielskeho národného dopravcu a spoločnosti katalánskych železníc. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v sídle UIC v Paríži v polovici októbra.
„Teší nás, že naše úsilie bolo ocenené aj medzinárodne a že môžeme prispievať k rozvoju cestovného ruchu udržateľným spôsobom, obzvlášť vo Vysokých Tatrách, kde sme za minulý rok prepravili takmer 3,7 milióna cestujúcich. V auguste 2025 sme dosiahli ďalší rekord - prepravili sme doposiaľ najviac cestujúcich v Tatrách v histórii ZSSK aj vďaka posilovým vlakom v letnej sezóne a vybudovaniu nového nástupišťa na Štrbskom Plese,“ upozornil Helexa. Na tratiach Tatranskej elektrickej a Ozubnicovej železnice jazdí od roku 2021 päť nových hybridných ozubnicových jednotiek a multifunkčný rušeň od švajčiarskeho výrobcu. Tatranské trate obsluhujú aj zmodernizované električky radu 425.
Zaradenie medzi top troch najlepších dopravcov sveta priateľských voči cestovnému ruchu prichádza symbolicky v čase Medzinárodného dňa turizmu. Ten poukazuje na význam udržateľného cestovania a jeho prínos pre spoločnosť. ZSSK na Slovensku ročne prepraví viac ako 70 miliónov cestujúcich a denne vypraví viac ako 1800 vlakov. Národný dopravca pripomína, že cestovanie vlakom predstavuje aj zásadný krok k ochrane životného prostredia. Vlani sa podarilo vďaka tomuto spôsobu dopravy ušetriť približne 300.000 ton emisií CO2.