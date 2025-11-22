Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZSSK už neeviduje problémy na trati a doprava sa postupne stabilizuje

Bratislava 22. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už v súčasnosti neeviduje problémy na trati a doprava sa postupne stabilizuje. Od sobotňajšieho rána zaznamenala meškania a obmedzenia niektorých spojov v dôsledku silného vetra a sneženia. Pre TASR to potvrdil hovorca ZSSK Ján Baček.

„Dnes ráno sme zaznamenali meškania a obmedzenia niektorých spojov. Nepriaznivé počasie a popadané stromy na tratiach viedli k prerušeniu dopravy v úsekoch Margecany - Nálepkovo a Raslavice - Bardejov. Pre nezjazdné cesty sa v tomto regióne nedala zaviesť ani náhradná autobusová doprava,“ uviedol hovorca.

Doplnil, že silný vietor a husté sneženie komplikovali aj prevádzku v košickej stanici, najmä prestavovanie súprav, čo spôsobilo výraznejšie meškania viacerých vlakov na východe Slovenska. „ZSSK situáciu priebežne monitorovala a spolu so správcom infraštruktúry Železnicami Slovenskej republiky sme pracovali na čo najrýchlejšom obnovení dopravy,“ dodal Baček.
