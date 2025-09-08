Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Slovensko

ZSSK: V úseku Bratislava-Rača a Pezinok môžu pre poruchu meškať vlaky

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Momentálne nevieme predpokladať, kedy sa vlaková doprava obnoví bez obmedzení - bude to záležať od našich kolegov zo ŽSR, s ktorými pri riešení problému intenzívne komunikujeme, priblížili.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. septembra (TASR) - V úseku medzi stanicami Bratislava-Rača a Pezinok môžu meškať vlaky. Rozsah môže byť desať až 50 minút. Došlo tam k poruche zabezpečovacieho zariadenia, ktoré je v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Momentálne nevieme predpokladať, kedy sa vlaková doprava obnoví bez obmedzení - bude to záležať od našich kolegov zo ŽSR, s ktorými pri riešení problému intenzívne komunikujeme,“ priblížili.

ZSSK preto požiadala cestujúcich o trpezlivosť.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

SLEDUJEME: Slováci pozorujú zatmenie mesiaca