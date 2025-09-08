< sekcia Slovensko
ZSSK: V úseku Bratislava-Rača a Pezinok môžu pre poruchu meškať vlaky
Momentálne nevieme predpokladať, kedy sa vlaková doprava obnoví bez obmedzení - bude to záležať od našich kolegov zo ŽSR, s ktorými pri riešení problému intenzívne komunikujeme, priblížili.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - V úseku medzi stanicami Bratislava-Rača a Pezinok môžu meškať vlaky. Rozsah môže byť desať až 50 minút. Došlo tam k poruche zabezpečovacieho zariadenia, ktoré je v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
„Momentálne nevieme predpokladať, kedy sa vlaková doprava obnoví bez obmedzení - bude to záležať od našich kolegov zo ŽSR, s ktorými pri riešení problému intenzívne komunikujeme,“ priblížili.
ZSSK preto požiadala cestujúcich o trpezlivosť.
