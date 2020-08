Vlaky medzi Slovenskom a Maďarskom budú premávať naďalej

Bratislava 31. augusta (TASR) – Od 1. septembra budú všetky vlaky medzi Slovenskom a Maďarskom vedené bez obmedzení v zmysle cestovného poriadku. A to aj napriek obmedzeniam vstupu do Maďarska iniciovaných maďarskou stranou. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Bez obmedzení teda budú vedené všetky vlaky kategórie EuroCity (EC) a EuroNight (EN) na linke Praha – Bratislava – Štúrovo – Budapešť, na EC linke Košice – Hidasnémeti – Miškovec – Budapešť, ako aj regionálne vlaky na linke Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom.



Obmedzené bude vedenie lôžkových a ležadlových vozňov medzi Budapešťou a Prahou a tiež Budapešťou a Varšavou vo vlakoch EN, ktoré od 1. septembra nebudú vedené v smere do Budapešti a od 2. septembra v smere z Budapešti do Prahy. "Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu sa aj predmetné opatrenia môžu meniť," upozornil Kováč.



Zároveň v súvislosti s cestovaním do Maďarska odporúča sledovať informácie, ktoré pravidelne aktualizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.