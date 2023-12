Vlaky v sobotu rozvezú Betlehemské svetlo do 300 miest a obcí

Bratislava 14. decembra (TASR) - Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v sobotu (16. 12.) rozvezú Betlehemské svetlo do 300 slovenských miest a obcí. V 24 vlakových spojeniach ho budú roznášať skauti. TASR o tom informoval Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK.



Betlehemské svetlo si môžu ľudia na Slovensku odpaľovať od decembra 1989. "Národný dopravca je hrdým partnerom už po 34. raz. Betlehemské svetlo po Slovensku rozvezie našich 24 spojení. Vlaky stoja vo viac ako 300 železničných staniciach a zastávkach, kde si plamienok môžu záujemcovia odpáliť od slovenských skautov," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Ako priblížil, prvé vlakové spojenie vypravia o 7.55 h z Bratislavy. Poslednou zastávkou bude Bardejov o 19.30 h aj napriek tomu, že najvýchodnejšou železničnou stanicou je Stakčín.



Betlehemské svetlo skauti roznesú aj do obcí bez vlakového spojenia, ako aj do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. Budú ho odpaľovať na tradičných miestach v obciach a mestách, na predvianočných svätých omšiach, pobožnostiach. Doručia ho aj na Lomnický štít.



Slovenskí skauti Betlehemské svetlo prevzali v sobotu (9. 12.) z Rakúska. O deň neskôr ho odovzdali skautom z Ukrajiny a Poľska.