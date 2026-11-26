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ZSSK vypraví počas víkendu špeciálny Kultúrny expres
ZSSK podporí i festival Fiesta mesta, ktorý sa uskutoční od piatka (27. 11.) do nedele v Trenčíne.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví počas víkendu špeciálny Kultúrny expres, ktorý sa na trase Bratislava - Košice a späť pripojí k záverečným oslavám projektu Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026. O expresnom vlaku, ktorý v sobotu (28. 11.) vychádza o 10.16 h z Bratislavy a v nedeľu (29. 11.) o 9.53 h z Košíc, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„Cestujúcich v ňom čakajú hudobné vystúpenia, rozprávky, poézia aj tvorivé workshopy,“ uviedol o exprese, ktorý vytvorí priestor pre kultúru v špeciálnom vozni. Priblížil ďalej, že cestujúci budú môcť zažiť literárno-hudobný program Jobusovky s Braňom Jobusom, interaktívny výtvarný workshop Modrá pošta s Mariannou Ambrušovou, zapojiť sa môžu i do tvorby veršov na želanie so Šimonom Ondrušom Pisárom a uvidia aj predstavenie Divadla Babadlo.
ZSSK podporí i festival Fiesta mesta, ktorý sa uskutoční od piatka (27. 11.) do nedele v Trenčíne.
„Cestujúcich v ňom čakajú hudobné vystúpenia, rozprávky, poézia aj tvorivé workshopy,“ uviedol o exprese, ktorý vytvorí priestor pre kultúru v špeciálnom vozni. Priblížil ďalej, že cestujúci budú môcť zažiť literárno-hudobný program Jobusovky s Braňom Jobusom, interaktívny výtvarný workshop Modrá pošta s Mariannou Ambrušovou, zapojiť sa môžu i do tvorby veršov na želanie so Šimonom Ondrušom Pisárom a uvidia aj predstavenie Divadla Babadlo.
ZSSK podporí i festival Fiesta mesta, ktorý sa uskutoční od piatka (27. 11.) do nedele v Trenčíne.