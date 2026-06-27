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ZSSK: Železničnú dopravu na dvoch tratiach prerušilo vybočenie koľaje
Železnice zatiaľ neinformovali o predpokladanom čase obnovenia dopravy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 27. júna (TASR) -Železničná doprava je v sobotu popoludní prerušená na dvoch úsekoch slovenských tratí pre vybočenie koľaje. Od 17.05 h je zastavená prevádzka medzi Leopoldovom a Hlohovcom, od 16.00 h bola prerušená doprava na trati Brezno - Gašparovo, aktuálne už trasu obnovili. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
K obmedzeniu došlo aj v úseku medzi Bratislavou - hlavnou stanicou a Bratislavou-Račou. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková pre TASR priblížila, že vplyvom počasia došlo k vybočeniu šiestej koľaje. Z bezpečnostných dôvodov preto vlaky jazdia iba po jednej koľaji. Cestujúci musia počítať s meškaním.
Baček doplnil, že od 19.10 h prerušili dopravu aj v úseku Žarnovica - Nová Baňa, dôvodom je taktiež vybočenie koľaje vplyvom počasia.
Železnice zatiaľ neinformovali o predpokladanom čase obnovenia dopravy. ZSSK upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnu aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov.
Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Upozorňuje, že pri plánovaní cesty a prestupov treba počítať s možnými meškaniami a vytvoriť si primeranú časovú rezervu, mať počas cesty dostatok tekutín a dodržiavať pitný režim a pri cestovaní s deťmi, seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými osobami venovať zvýšenú pozornosť ochrane pred vysokými teplotami. Taktiež apeluje na rešpektovanie pokynov vlakového personálu pri prípadných mimoriadnostiach.
Železnice Slovenskej republiky v oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. Dôvodom opatrenia je pôsobenie horúčav na koľajnice.
K obmedzeniu došlo aj v úseku medzi Bratislavou - hlavnou stanicou a Bratislavou-Račou. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková pre TASR priblížila, že vplyvom počasia došlo k vybočeniu šiestej koľaje. Z bezpečnostných dôvodov preto vlaky jazdia iba po jednej koľaji. Cestujúci musia počítať s meškaním.
Baček doplnil, že od 19.10 h prerušili dopravu aj v úseku Žarnovica - Nová Baňa, dôvodom je taktiež vybočenie koľaje vplyvom počasia.
Železnice zatiaľ neinformovali o predpokladanom čase obnovenia dopravy. ZSSK upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnu aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov.
Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Upozorňuje, že pri plánovaní cesty a prestupov treba počítať s možnými meškaniami a vytvoriť si primeranú časovú rezervu, mať počas cesty dostatok tekutín a dodržiavať pitný režim a pri cestovaní s deťmi, seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými osobami venovať zvýšenú pozornosť ochrane pred vysokými teplotami. Taktiež apeluje na rešpektovanie pokynov vlakového personálu pri prípadných mimoriadnostiach.
Železnice Slovenskej republiky v oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. Dôvodom opatrenia je pôsobenie horúčav na koľajnice.