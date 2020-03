Mentálne postihnutých treba o koronavíruse zrozumiteľne informovať

Bratislava 20. marca (TASR) - Zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím monitorujú dostupné informácie o novom koronavíruse a ochrane ľudí. Postupne ich spracovávajú a zverejňujú na webovom portáli www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.



"Zverejnený je aj text o koronavíruse a postupe, ako sa ochraňovať v ľahko zrozumiteľnom jazyku pre ľudí s mentálnym postihnutím," uviedla pre TASR komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.



"Momentálne vyvíjam aktivity, zisťujem potrebu zásobovania celoročných zariadení domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení rúškami, liekmi a dezinfekčnými prostriedkami," hovorí Stavrovská o svojej činnosti počas mimoriadnej situácie.



Cieľom je podľa nej to, aby sa dostali rúška a hygienické prostriedky do všetkých zariadení, prioritne pre všetkých zamestnancov. "Nazbierané informácie chcem predložiť na riešenie krízovému štábu prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR," uviedla komisárka.



Úrad komisára na webe uvádza tiež všetky telefónne linky na Úrad verejného zdravotníctva v jednotlivých krajských mestách v rámci Slovenskej republiky a v spolupráci s Fórom pre pomoc starším monitoruje situáciu v oblasti ochrany seniorov a krokoch samospráv v poskytovaní pomoci. Samosprávam poskytujú poradenstvo.



Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sú do konca marca zrušené osobné návštevy, ale inak pracuje v bežných úradných hodinách.



"Všetci zamestnanci úradu sú na emailoch a telefónoch k dispozícii klientom, s ktorými permanentne spolupracujú. Podnety klienti môžu podať štandardným spôsobom cez webový portál, emailom a poštou," povedala Stavrovská. Informovať sa môžu na telefónnych linkách 0220420309 a 0911269021.