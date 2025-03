Zubári: Návrh výdavkov na špecializovanú starostlivosť je nedostatočný

Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) považuje návrh minimálnych výdavkov na špecializovanú ambulantnú starostlivosť vo výške 5,91 percenta na tento rok za nedostatočný. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol prezident SKZL Igor Moravčík v súvislosti s predloženou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorá sa týka plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok.



"Predpokladám, že vo vyhláške bude navrhnuté aspoň toľko, koľko nám štát dal prostredníctvom zákonných povinností - či už z DPH, transakčnej dane alebo zo zvýšenia miezd. Očakával by som, že financovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti bude zvýšené minimálne v tejto miere," priblížil Moravčík. Ozrejmil, že zubní lekári očakávajú v tomto roku nárast nákladov približne o osem percent, čo musia premietnuť do rastu cien.



Moravčík vysvetlil, že aktuálny návrh môže spôsobiť, že sa zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti. "Ak to pacient nebude mať finančne dostupné, je riziko, že nebude chodiť na preventívne prehliadky, nebude chodiť do zubnej ambulancie. Príde až s problémom a problém je často nielenže horší, ale aj drahší," podotkol.



Prezident SKZL objasnil, že aktuálne komora rokuje so všetkými zdravotnými poisťovňami, keďže zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa končia ku koncu marca. "Predpokladám, že s poisťovňami nevyrokujeme také podmienky, ktoré by úplne pokryli všetky náklady. Ale pre mňa je dôležité, aby ten nárast nebol taký dramatický," doplnil s tým, že rokovania s poisťovňami budú pokračovať aj na budúci týždeň.



MZ SR predložilo 7. marca do medzirezortného pripomienkového konania programovú vyhlášku týkajúcu sa plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. Materiál možno pripomienkovať do 17. marca.