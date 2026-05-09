Zubné benefity v zdravotných poisťovniach využilo stotisíce poistencov
Dôvera vlani vyplatila príspevky na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu v sume 6,3 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Benefity zdravotných poisťovní vo forme príspevku na zuby v minulom roku využili stotisíce poistencov. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje vyše 246.000 žiadostí o príspevok, v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera benefit využilo takmer 208.000 poistencov. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli zdravotné poisťovne. Benefity znovu zaviedli na jar minulého roka.
„V roku 2025 bolo v Peňaženke zdravia podaných viac ako 246.000 žiadostí o finančný príspevok na zuby. Zo všetkých podaných žiadostí o finančné príspevky v Peňaženke zdravia tvorili žiadosti o príspevok na zuby 33 percent. Z celkovej sumy z Peňaženky zdravia v roku 2025 smerovalo 46 percent na zubné benefity,“ ozrejmili pre TASR z oddelenia komunikácie VšZP.
Dôvera vlani vyplatila príspevky na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu v sume 6,3 milióna eur. „Benefit Zdravé zuby patrí medzi najobľúbenejšie benefity našich poistencov,“ uviedol pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky.
Súkromná Union zdravotná poisťovňa znovu zaviedla zubné benefity až od januára tohto roka, preto štatistiky za minulý rok ponúknuť nevedela. „Ale už teraz máme poistencov, ktorý požiadali o detský benefit viac ako dvakrát,“ dodala pre TASR hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
V zdravotných poisťovniach bolo poskytovanie zubného benefitu zrušené v máji 2024. ZP Dôvera benefity opäť spustila začiatkom marca, VšZP od 1. apríla.
