Zubní lekári: Dobré ústne zdravie pomôže žiť dlhší a zdravší život

Bratislava 20. marca (TASR) - Dobré ústne zdravie pomôže žiť dlhší a zdravší život. Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia, ktoré si spoločnosť pripomína v sobotu, to povedala predsedníčka Výboru Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) pre prevenciu Neda Markovská.



Pripomenula, že zubnému kazu a parodontitíde, ktorou trpí väčšina populácie, možno predchádzať vďaka prevencii. Preto za dôležitú považuje zmenu myslenia slovenských pacientov, ktorí by nemali zabúdať na kontrolu ústnej dutiny. Mnohí si podľa nej neuvedomujú, že ústne zdravie vplýva na celkové zdravie.



"Chorobnosť na Slovensku je veľmi vysoká a neliečené ochorenia ústnej dutiny zhoršujú priebeh a liečbu vysokého krvného tlaku, srdcovocievnych ochorení, diabetu mellitus, chronických pľúcnych ochorení, tehotenstva, stavov po transplantácii, osteoporózy a mnohých ďalších," poznamenala.



Keďže aj tento rok je poznačený pandémiou nového koronavírusu, SKZL pripravila dokument, ktorý má pomôcť dentálnym hygienikom, sestrám a zubným asistentom realizovať vo väčšom rozsahu primárnu prevenciu už v tehotenstve a od narodenia dieťaťa. Do tejto edukácie sa majú zapojiť aj všeobecní lekári pre deti a dorast, farmaceuti a gynekológovia. Pre základné školy komora pripravila banery a prezentácie o správnom čistení zubov. Verejnosť nájde články o dôležitosti ústnej hygieny v období pandémie vo viacerých časopisoch.



Svetový deň ústneho zdravia vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) a Svetová federácia zubných lekárov (FDI) už po deviaty raz. Motto nasledujúcich troch rokov znie "Buď hrdý na svoj úsmev".