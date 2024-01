Zubní lekári nesúhlasia s povinnosťou vystavovať pacientom PN

Bratislava 23. januára (TASR) - Zubní lekári nesúhlasia so zavedením povinnosti posudzovať a rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti pacientov. Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) to uviedla v reakcii na novelu, podľa ktorej sú, rovnako ako lekári - špecialisti, od januára povinní vystavovať pacientom potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe.



"Zubní lekári nemajú prístup v rámci eZdravia ku komplexnej zdravotnej dokumentácii pacienta a aj keď je ústna dutina vstupnou bránou do celého organizmu, zubnolekárske výkony indikujú dočasnú práceneschopnosť len v ojedinelých prípadoch. (...) Z tohto dôvodu sa zvýši administratívna záťaž a čas s ňou spojený a môže hroziť chybovosť," upozornil prezident komory Igor Moravčík.



Komora pripomenula, že už v roku 2021 pri prvotnom návrhu zásadne nesúhlasila so zavedením tejto povinnosti. "SKZL bola jedna z mála zdravotníckych organizácií, ktorá už v roku 2021 k rozšíreniu povinnosti týkajúcej sa vystavovania potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti na ďalších špecialistov zaslala Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako predkladateľovi návrhu, zásadnú pripomienku a zúčastnila sa aj na rozporovom konaní," ozrejmila.



Lekári špecialisti sú od januára povinní vystavovať potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe (ePN). Zmeny kritizuje Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) aj Asociácia súkromných lekárov SR, pričom apelujú na urýchlené vyriešenie situácie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) minulý týždeň avizovala, že legislatívu súvisiacu s vystavovaním elektronickej práceneschopnosti (ePN) bude potrebné novelizovať. Podľa ZAP má byť cieľom upraviť zákon tak, aby v systéme vystavovania ePN poznali svoju cestu pacient aj lekár.