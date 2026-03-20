Zubní lekári pripomínajú dôležitosť prevencie nielen pre zdravý úsmev
Napriek dostupnosti preventívnych programov absolvuje preventívnu prehliadku menej ako polovica populácie.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia opätovne upozorňuje na dôležitosť prevencie, ktorá je jednou zo základných vecí pre zdravý úsmev. Napriek pravidelným upozorneniam záujem o preventívne prehliadky nestúpa a zubné ambulancie pacienti navštevujú najmä pre odstránenie bolesti. Dospelí by pritom mali navštíviť zubného lekára raz ročne, deti dvakrát do roka. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovala predsedníčka výboru komory pre prevenciu Michaela Lifková.
„Pacienti, ktorí nemajú dostatočne sanovaný chrup, nemajú zdravé ústa. Ide o to, aby boli ústa zdravé celkovo. Nezáleží na tom mať krásny úsmev, pokiaľ je vidno, že ostatok chrupu je zanedbaný,“ skonštatovala Lifková.
Napriek dostupnosti preventívnych programov absolvuje preventívnu prehliadku menej ako polovica populácie. Veľká časť pacientov prichádza do ambulancií až v momente, keď sa objavia problémy alebo bolesť. Zo štatistík pritom vyplýva, že medzi najčastejšie diagnózy patrí zubný kaz a parodontálne ochorenie. Rovnako tak fakt, že milióny stomatologických výkonov ročne sú spojené práve s liečbou kazu a ochorení ďasien.
Pozitívnym trendom je postupné zlepšovanie ústneho zdravia u detí. Ukazovatele kazivosti chrupu u 12- a 15-ročných detí sa podľa nej v posledných rokoch zlepšujú. Poukazuje to na význam preventívnych programov a dentálnej osvety.
„Nastúpila už úplne iná forma edukácie a osvety v ústnom zdraví. Vidíme pozitívny trend znižovania sa indexu kazivosti chrupu. Čo je vlastne pomer zubov, ktoré sú ošetrené výplňou, postihnuté kazom alebo extrahované pre kaz, k celkovému počtu zubov,“ poznamenala Lifková s tým, že najmä u 12-ročných detí je výrazný pokles kazivosti chrupu, a to o 39 percent.
Aj tento rok v marci organizuje SKZL v spolupráci so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva viaceré osvetové aktivity pre verejnosť. Hlavnou aktivitou bude podujatie Zubná nemocnica pred Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, ktoré je plánované na 17. apríla.
„Pacienti, ktorí nemajú dostatočne sanovaný chrup, nemajú zdravé ústa. Ide o to, aby boli ústa zdravé celkovo. Nezáleží na tom mať krásny úsmev, pokiaľ je vidno, že ostatok chrupu je zanedbaný,“ skonštatovala Lifková.
Napriek dostupnosti preventívnych programov absolvuje preventívnu prehliadku menej ako polovica populácie. Veľká časť pacientov prichádza do ambulancií až v momente, keď sa objavia problémy alebo bolesť. Zo štatistík pritom vyplýva, že medzi najčastejšie diagnózy patrí zubný kaz a parodontálne ochorenie. Rovnako tak fakt, že milióny stomatologických výkonov ročne sú spojené práve s liečbou kazu a ochorení ďasien.
Pozitívnym trendom je postupné zlepšovanie ústneho zdravia u detí. Ukazovatele kazivosti chrupu u 12- a 15-ročných detí sa podľa nej v posledných rokoch zlepšujú. Poukazuje to na význam preventívnych programov a dentálnej osvety.
„Nastúpila už úplne iná forma edukácie a osvety v ústnom zdraví. Vidíme pozitívny trend znižovania sa indexu kazivosti chrupu. Čo je vlastne pomer zubov, ktoré sú ošetrené výplňou, postihnuté kazom alebo extrahované pre kaz, k celkovému počtu zubov,“ poznamenala Lifková s tým, že najmä u 12-ročných detí je výrazný pokles kazivosti chrupu, a to o 39 percent.
Aj tento rok v marci organizuje SKZL v spolupráci so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva viaceré osvetové aktivity pre verejnosť. Hlavnou aktivitou bude podujatie Zubná nemocnica pred Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, ktoré je plánované na 17. apríla.