Zubní technici chcú zavedenie protetických štítkov, rezort má vyhlášku

Bratislava 29. novembra (TASR) – Zubní technici chcú, aby sa v praxi začala uplatňovať zdravotnícka dokumentácia k zubnej technike, ktorú nazývajú protetický štítok. Zhodli sa na tom predstavitelia Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) na sneme, ktorý sa uskutočnil 16. novembra v Bratislave. „Návrh sme prerokovali so Slovenskou komorou zubných lekárov a konkrétny návrh následne predložili Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR,“ povedala prezidentka komory Hana Dohálová.



Hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že na základe dohody zubných lekárov a zubných technikov ministerstvo pripravilo novelu vyhlášky, v ktorej sa dopĺňa ďalšie tlačivo lekárskeho poukazu na predpisovanie zubnej náhrady, respektíve čeľustno-ortopedického aparátu. „Návrh vyhlášky je do 16. decembra v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ doplnila Eliášová.



Protetický štítok má byť podľa Dohálovej prínosný pre pacienta, zubného lekára aj zubného technika. Pacient by mal totiž pri nasadení zubnej náhrady dostať sprievodnú dokumentáciu, teda doklad o tom, z akého materiálu je vyrobená zubná náhrada, kto a kedy ju vyrobil. „S ním môže ísť napríklad ku alergológovi alebo k všeobecnému lekárovi v prípade nevysvetliteľných alergií,“ vysvetlila Dohálová. „Na druhej strane, zubní lekári a zubní technici budú viac krytí v prípade reklamácií pacienta týkajúcich sa kvality zubnej náhrady,“ dodala.



Delegáti snemu SKZT tiež diskutovali o potrebe prijať do praxe systém, ktorým bude možné skontrolovať každého pracovníka vykonávajúceho činnosť zubného technika, aby všetci zubní technici boli kvalifikovaní a slovenskí pacienti mali k dispozícii kvalitnú zubnú protetiku, a o možnosti vydávania licencií. „Zubní technici chcú vydávať licencie na výkon zdravotníckeho povolania a výkon odborného garanta tak, ako to v súčasnosti môžu robiť kolegovia v iných zdravotníckych odboroch,“ priblížila Dohálová.



Prezídium SKZT v rámci snemu ďalej udelilo pamätné listy tým, ktorí sa zaslúžili o zlepšenie postavenia zubných technikov na Slovensku a vytvorili Úniu zubných technikov, ktorá predchádzala SKZT. Úniu zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR 2. februára 1990 ako prvú porevolučnú profesijnú organizáciu zdravotníckych pracovníkov v celom Československu.