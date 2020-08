Zubní technici žiadajú zavedenie tzv. protetického štítku

Bratislava 23. augusta (TASR) – Zubní technici žiadajú ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby podpísal návrh vyhlášky o zdravotnej dokumentácii k zubným náhradám a umožnil tak zavedenie takzvaného "protetického štítku" do praxe. Protetický štítok, teda zdravotnícka dokumentácia k zubným náhradám, má pomôcť pacientom, zubným technikom aj zubným lekárom. "Tento legislatívny návrh už v minulosti úspešne prešiel pripomienkovým konaním, no jeho uvedenie do reálneho využívania zastavila kríza spôsobená novým koronavírusom," uviedla prezidentka Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) Hana Dohálová.



SKZT sa protetický štítok usiluje uviesť do praxe už od roku 2017. Povinnosť vedenia protetickej dokumentácie pritom vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu č. 745 z roku 2017 o zdravotníckych pomôckach. "Prosíme pána ministra zdravotníctva, aby podpísal návrh vyhlášky o zdravotnej dokumentácii k zubným náhradám a nenechal už ležať dobrý návrh v zásuvke pracovného stola," vyzýva Dohálová Krajčího. Zubní technici si podľa nej uvedomujú, že minister od svojho vymenovania do funkcie väčšinu svojho času musel venovať koordinácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, no dodávajú, že táto situácia nemôže zastaviť nevyhnutné zmeny k lepšiemu zdravotníctvu na Slovensku.



V praxi by mal pacient pri nasadení každej zubnej korunky, mostíka či snímateľnej zubnej protézy dostať sprievodnú dokumentáciu presne, ako dostáva správu z ošetrenia od špecialistu. Tá bude obsahovať informácie o tom, kto, kedy a z akého materiálu zubnú náhradu vyrobil a môže ju predložiť napríklad alergológovi alebo všeobecnému lekárovi v prípade nevysvetliteľných alergií. V prípade problémov bude možné lepšie dohľadať fakty o náhrade a následne tak vyvodiť zodpovednosť. Zubní lekári a zubní technici tiež budú krytejší v prípade reklamácií pacienta, čo sa týka kvality zubnej náhrady.



"Predstavitelia SKZT v minulých rokoch viackrát rokovali so zubnými lekármi a štátnymi inštitúciami, výsledkom čoho bol konkrétny návrh riešenej problematiky, ktorý si už raz osvojili odborníci na Ministerstve zdravotníctva SR. Táto dokumentácia v praxi zabezpečí kvalitné a bezpečné zubné náhrady, ktorým môžu občania Európskej únie dôverovať veľmi podobne ako pri potravinách," dodáva prezidentka SKZT.



Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej sa táto problematika dlhodobo rieši a je stále otvorená. "Budeme ju prehodnocovať a diskutovať o nej s komorami zubných technikov i zubných lekárov," reagovala pre TASR.