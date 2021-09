Situácia v Demänovskej ľadovej jaskyni sa od vlani veľmi nezmenila

Na snímke ľadová výzdoba Demänovskej ľadovej jaskyni slobody v Nízkych Tatrách. Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 1. septembra (TASR) - V Demänovskej ľadovej jaskyni sa nachádza porovnateľné množstvo ľadu ako minulý rok. Najviac ľadu je plošne v tzv. Spojovacej chodbe, čo minulý rok nebolo. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy slovenských jaskýň Ján Zuskin.povedal Zuskin. Doplnil, že od tej zimy každoročne prevláda odtápanie ľadu, postupne sa zmenšujú všetky parametre.Jaskyniari do Demänovskej ľadovej jaskyne nosia sneh. Zuskin hovorí, že čiastočne tým nahrádzajú nedostatok prirodzených zrážok vo vhodnom období. Využívajú ho na utesnenie pomaly sa otvárajúcich puklín a skalných sutí v najnižších, zaľadnených partiách jaskyne.vysvetlil Zuskin.Riaditeľ SSJ nepredpokladá, že jaskyňa bez ľadovej výzdoby v dohľadnej dobe nebude. To by globálne otepľovanie muselo dosiahnuť takú úroveň, že by sa už na Slovensku nevyskytovali mrazivé dni.zhodnotil Zuskin.K zaľadneniu jaskýň dochádza vtedy, keď sa do ich prechladeného vnútra dostane dostatok vody. Jaskynné chodby Demänovskej ľadovej jaskyne majú od svojich otvorov na povrchu klesajúci charakter, umožňujú chladnému, ťažšiemu vzduchu vtekať do jej najnižších častí, vysvetľuje Zuskin.Pokračuje, že prírodné procesy na povrchu, hlavne dlhodobý trend otepľovania vonkajšej klímy, spôsobujú, že sa v danom území nevyskytuje dostatočný počet mrazivých dní tak, aby došlo k prechladeniu materskej horniny. Nižšie je aj množstvo snehových zrážok v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Priesaková voda je tu podľa Zuskina jediný zdroj, z ktorého sa môže vytvárať ľad.vysvetlil Zuskin.