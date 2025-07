Zuzana Smatanová a Richard Autner kraľovali na Spišskom hrade

Spišské Podhradie 5. júla (TASR) – Spišský hrad dostal v piatok večer (4. júla) na pár hodín novú hradnú paniu a hradného pána. V rámci koncertného turné Smatanová – Autner Hrady 2025 sa na spoločnom koncerte predstavili šesťnásobná zlatá slávica Zuzana Smatanová a známy herec Richard Autner so svojimi sprievodnými skupinami.



Pri začiatku open air dvojkoncertu na dolnom nádvorí hradu ešte svietilo slnko, v závere už bola na obdiv nádherná scenéria osvetlených hradných múrov. V tomto priestore sa koncerty konajú iba zriedka, keďže od pódia cez zvukový a svetelný aparát až po poslednú stoličku je potrebné všetko vyviezť na hradný kopec, v tomto prípade pomocou traktorov.



Prvým na pódiu bol Richard Autner so skupinou, známy viac z divadla a televíznych seriálov. V roku 2021 vydal album Odpovede a z neho zaznelo viacero piesní, medzi nimi Bludár, Zem, Oceľ kalená, Odpovede, Život, Hlavná postava či Klára. Richard s kapelou mal úspech, aplaudovali mu najmä mladšie, ale aj dospelejšie diváčky.



Zuzana Smatanová je napriek mladému veku (41 rokov) na koncertných pódiách už skúsenou interpretkou, na scéne je už však viac ako 20 rokov. Vydala sedem štúdiových albumov, takže má z čoho zostaviť playlist. Začala skladbou Havran z najnovšieho albumu Rozprávač (2023), ďalšími boli Tajomstvo, V dobrom aj v zlom, Sľub, že prežijem, Lietajúci Cyprián z rovnomenného slovenského filmu, Bergen, Živá voda, Jablone, Tam kde sa neumiera, Horou a ako prídavok piesne Kvetena a Zamútená voda. Dvakrát počas večera sa postavili k mikrofónom spolu s Richardom, aby zaspievali aktuálny duet Báseň o smrti a úspešný song Prútikár. Pri záverečnej klaňačke všetkých umelcov sa im ušiel od „poddaných“ potlesk postojačky.



„Hrá sa nám fantasticky, lebo je to úplne niečo iné, ako sme zvyknutí bežne na nejakých mestských slávnostiach, na mestských festivaloch. Zrazu človek potrebuje traktor na to, aby vyviezol techniku hore na hrady. Takže je to čarovné a ja sa teším, že to môžeme zažívať s Richardom. Tá atmosféra hradu je úžasná, keď je nasvietený,“ povedala pre TASR Zuzana Smatanová.



„Myslím si, že dnešný koncert, aj ten na Červenom kameni, dopadol veľmi dobre, ľudia vyzerali byť spokojní, tešili sa, takže sme spokojní aj my. Mali sme predtým také skromné turné, ale tisícku ľudí sme určite nepresiahli,“ dodal Richard Autner.



Turné Smatanová – Autner Hrady 2025 pokračuje v auguste dvomi koncertmi, 2. augusta na Budatínskom hrade a 9. augusta v Skanzene pod hradom Ľubovňa.