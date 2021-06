Dolinková: Podporujeme očkovanie ľudí v ambulanciách

Na archívnej snímke výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. júna (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) podporuje očkovanie ľudí proti novému koronavírusu v ambulanciách. Zároveň verí, že postupne sa možnosť očkovania rozšíri aj na špecializované ambulancie. Pre TASR to uviedla prezidentka ZAP Zuzana Dolinková.uviedla Dolinková. Splnenie tejto podmienky považuje za kľúčové preto, aby sa na báze dobrovoľnosti do očkovania zapojilo čo najviac ambulancií naprieč Slovenskom.Pripomenula, že miera zaočkovanosti nie je v krajine taká, ako by bolo pri budovaní kolektívnej imunity potrebné. Je preto podľa Dolinkovej dôležité, aby ambulantní lekári mali čo najväčšiu podporu zo strany inštitúcií.vysvetlila Dolinková.Dodala, že ak sa bude naďalej viesť intenzívna a konštruktívna komunikácia medzi odborníkmi, ambulantnými lekármi a Ministerstvom zdravotníctva SR, termín 1. júla ako spustenie možnosti očkovania v ambulanciách nie je nereálny.Dospelí Slováci aj mladí vo veku od 12 do 15 rokov sa od júla budú môcť dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aj u svojho ambulantného lekára. Vo štvrtok (24. 6.) to na tlačovej konferencii potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ľudia majú kontaktovať priamo svojho lekára.Očkovanie v ambulanciách sa bude realizovať štandardným spôsobom, pričom ambulancie majú možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude podľa MZ SR v tom, že celý proces, od objednania na očkovanie cez realizáciu až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Používať sa bude vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.