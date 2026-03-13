< sekcia Slovensko
Zväz múzeí na Slovensku naďalej povedie Michaela Škodová z NMG
Delegáti zároveň schválili rámcový program činnosti a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. marca (TASR) - Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) povedie aj v nasledujúcich rokoch z pozície predsedníčky Michaela Škodová z Novohradského múzea a galérie (NMG) v Lučenci. Členovia zväzu o tom rozhodli na štvrtkovom (12. 3.) valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval ZMS.
Na valnom zhromaždení v Banskej Bystrici sa stretlo 99 zástupcov jednotlivých členských múzeí zväzu. V rámci volieb do orgánov zväzu na obdobie 2026 až 2029 miesto predsedníčky obhájila riaditeľka NMG v Lučenci Michaela Škodová. Za predsedu Revíznej komisie ZMS bol zvolený Dominik Béreš z Východoslovenského múzea v Košiciach.
Súčasťou stretnutia zväzu múzeí bola aj prezentácia výročných správ o činnosti a hospodárení ZMS, ako aj správy o činnosti jednotlivých odborných komisií zväzu. Delegáti zároveň schválili rámcový program činnosti a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie.
„Stretnutie delegátov členských múzeí ZMS tiež každoročne vytvára priestor pre plodnú odbornú i vecnú diskusiu všetkých členských múzeí zväzu o výhľadoch, súčasných výzvach a zásadných otázkach múzejníkov a múzeí na Slovensku,“ priblížil ZMS.
Súčasťou valného zhromaždenia bolo aj udeľovanie ocenení ZMS. Ocenených bolo 24 osobností slovenského múzejníctva a dve členské múzeá, ktoré si v tomto roku pripomenuli okrúhle výročie svojho založenia.
