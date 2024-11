Zväz: Negatívom elektronického ohlásenia o odpadoch je málo času

Bratislava 13. novembra (TASR) - Negatívom zavedenia elektrického ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním cez Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) je krátkosť času, ktorá ostáva na jeho prípravu. Podľa pôvodného plánu malo prísť k tejto zmene až v roku 2026. Pričom v roku 2025 mala evidencia prebiehať v hybridnom režime, teda aj papierovo aj elektronicky. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Zväzu odpadového hospodárstva (ZOP) Ján Chovanec.



"Počas skúšobného roka si mohli všetky zúčastnené strany otestovať prevádzku nového ISOH, vyladiť nedostatky a nastaviť, prípadne obstarať softvér, ktorý by im umožňoval automatizáciu evidencie odpadov a následné odosielanie dát do ISOH," povedal Chovanec.



Tvrdí, že pre subjekty s minimálnou produkciou odpadov by to nemal byť problém a menšie množstvo dát by mali zvládnuť zadať do elektronického formuláru aj ručne. Naopak, pre veľké subjekty, ktoré sa tejto téme doposiaľ nevenovali a evidenciu odpadov vykonávajú stále ručne pomocou tabuľkových procesorov, to môže byť podľa Chovanca vážny problém. "Verím však, že aj v tomto prípade bude zo strany ministerstva životného prostredia stanovené určité prechodné obdobie, ktoré v prípade potreby nepripraveným subjektov umožní odoslanie svojej prvej elektronické evidencie na základe žiadosti aj v neskoršom termíne," podotkol.



Samotnú digitalizáciu zberu a vyhodnocovania dát zo strany štátu Chovanec ocenil. Touto zmenou sa podľa neho odľahčí a zefektívni výkon zamestnancov a eliminuje sa chybovosť ručného prepisovania údajov. "Za hlavné pozitívum považujem jednoznačné preukazovanie materiálových tokov odpadov od ich vzniku až po spracovanie, teda koľko z vyprodukovaných odpadov bolo zrecyklovaných, koľko energeticky zhodnotených a koľko odpadov skončilo na skládke," skonštatoval riaditeľ ZOP.



Plné spustenie ISOH má byť podľa Chovanca zásadnou zmenou v systéme evidenčných a ohlasovacích povinností. Automatizovaný prístup do ISOH budú mať envirorezort, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresné úrady, colné orgány a policajný zbor. "Podľa predchádzajúcich vyjadrení ministerstva údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia/neplnenia povinností ustanovených zákonom o odpadoch konkrétnym subjektom," priblížil.



Envirorezort informoval, že ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa budú od začiatku budúceho roka podávať iba elektronicky prostredníctvom ISOH. Bližšie informácie k výkazom má zverejniť koncom novembra. Zavedením elektronického výkazu vypína starý a dlhodobo nepodporovaný Regionálny informačný systém o odpadoch.



Do ISOH sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred jeho uvedením na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil. Cieľom systému je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad. Systém stál viac ako 15,2 milióna eur.