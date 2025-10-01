< sekcia Slovensko
Zväz odpadového priemyslu: Systém triedeného zberu je efektívny
Podľa zväzu je dôležité, aby sa udržalo trhové prostredie triedeného zberu.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Súčasný systém triedeného zberu je funkčný, prináša preukázateľné výsledky a patrí medzi najefektívnejšie v regióne strednej a východnej Európy. Jeho zoštátnenie to môže pokaziť. Konštatuje to Zväz odpadového priemyslu (ZOP) SR v reakcii na novelu zákona o Environmentálnom fonde, ktorú v stredu schválila vláda. Zväz sa pripája k obavám, ktoré vyjadrili zamestnávateľské zväzy a odborná verejnosť. Envirorezort a vládu žiada, aby systém nezoštátňovali, ale aj aby podporili fungujúci a efektívny systém.
„Na Slovensku máme funkčný systém triedeného zberu, ktorý je porovnateľný a v niektorých parametroch dokonca lepší ako vo viacerých krajinách EÚ. Je to zásluha výrobcov, ktorí ho cez organizácie zodpovednosti výrobcov riadia. Majú jasnú motiváciu zabezpečiť efektivitu a kontrolu nad celým procesom, keďže ho financujú,“ skonštatoval generálny riaditeľ ZOP SR Ján Chovanec.
Podľa zväzu je dôležité, aby sa udržalo trhové prostredie triedeného zberu. Tieto pravidlá treba kontrolovať a ich plnenie vymáhať, čo je podľa neho úloha štátu. Súťaž organizácií zodpovednosti výrobcov zároveň vytvára tlak na kvalitu služieb, férovosť voči výrobcom, ako aj voči zberovým spoločnostiam a samosprávam. Príklady zo zahraničia taktiež ukazujú, že práve krajiny, kde bol systém zoštátnený a funguje v monopolnej štruktúre, dosahujú výrazne horšie výsledky v oblasti recyklácie odpadových obalov.
„Zoštátnenie by nevyhnutne viedlo k zvýšeniu nákladov, nižšej efektivite a strate motivácie k inováciám. Systém, ktorý je nastavený tak, že štát kontroluje štát, málokedy dokáže vytvoriť konkurenčné prostredie, ktoré by vytváralo tlak na kvalitu a udržateľnosť procesu triedeného zberu,“ poznamenal Chovanec.
ZOP SR zároveň pripomenul, že kontrola nad systémom je v rukách Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a jeho inštitúcií ako regulátora trhu. Kľúčovú úlohu zohráva Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá môže dôsledne kontrolovať firmy, ktoré si neplnia povinnosti a neprispievajú do systému, hoci ich obaly končia v triedenom zbere. Štát však má podľa zväzu nástroje, ako si vymôcť plnenie zákonom stanovených povinností. Dôležitou podmienkou udržateľného financovania triedeného zberu zároveň je, aby do systému prispievali všetci výrobcovia, ktorých produkty a obaly sa na Slovensku dostávajú na trh.
MŽP SR ako predkladateľ upozornilo tiež, že osobitne sa v rámci novej právnej úpravy zakotvuje možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. „Prinesie to zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,“ vysvetlilo MŽP. Zdôraznilo, že návrh zákona je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu.
