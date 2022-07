Zväz Rusínov-Ukrajincov bude viesť Pavol Bogdan, zvolili ho delegáti

Prešov 3. júla (TASR) - Novým predsedom Ústrednej rady Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR) sa stal jej doterajší podpredseda Pavol Bogdan. Do funkcie ho v sobotu (2. 7.) zvolili na ôsmom zjazde zväzu v Prešove. Delegáti tiež zvolili nové orgány organizácie, zhodnotili predchádzajúce štvorročné obdobie a vytýčili smerovanie činnosti na ďalšie obdobie.



"Prijali sme uznesenie a vyhlásenie delegátov zjazdu, ktoré sa týka tých najpálčivejších otázok našej národnostnej menšiny. Ide o oblasť školstva, ktoré je fakticky na nule, ostali nám z množstva škôl dve základné školy, na ktorých sa učí ukrajinský jazyk. Opakujú sa útoky na múzeum ukrajinskej kultúry, čo tiež delegáti zjazdu odsúdili, a, samozrejme, už 30 rokov sa hovorí o zákone o národnostných menšinách, ktorý sa stále nedarí prijať," povedal Bogdan pre TASR.



Poukázal ďalej na chýbajúcu podporu samotnej činnosti organizácií národnostných menšín zo strany štátu. "Tu sa podporujú len kultúrne akcie a vydávanie tlače, ale toto niekto musí robiť, a nás trápi to, že celá národnostná kultúra s výnimkou niekoľkých profesionálnych inštitúcií, ktorých činnosť zabezpečuje štát, respektíve krajské samosprávy, ako sú napríklad múzeá, je na pleciach národnostných organizácií. Keď zaniknú tieto organizácie, tak zanikne aj národnostná kultúra, lebo to, čo zostane, bude také živelné," skonštatoval nový predseda.



K požiadavkám zväzu patrí prijatie zákona o národnostných menšinách, ako aj návrat k rade vlády SR pre národnostné menšiny na čele s podpredsedom vlády. "Samozrejme, my naďalej trváme na tom, že tu nejde o dve národnostné menšiny na severovýchode Slovenska. Je tu jedna národnostná menšina a je jedno, ako ju budeme nazývať, či Rusíni, Ukrajinci alebo Rusíni-Ukrajinci," konštatoval Bogdan.



Zväz rôznymi spôsobmi pomáha ukrajinským odídencom, ktorí unikli pred vojnou. "Veľmi úzko s nimi spolupracujeme a, samozrejme, by sme chceli, aby sa tí z nich, ktorí sa tu usadili aspoň na nejaký čas, zapojili do nášho života," dodal predseda.