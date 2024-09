Zväz sa ohradil voči vyjadreniam Migaľa v súvislosti s novelou o HaZZ

Bratislava 29. septembra (TASR) - Odborový zväz hasičov (OZH) sa ohradil voči vyjadreniam poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD) v rozprave Národnej rady (NR) SR v súvislosti s novelou zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ). V stanovisku kritizuje poslanca za výroky naznačujúce nepoctivé konanie časti hasičov.



"OZH sa ostro ohradzuje voči vyjadreniam poslanca Samuela Migaľa, ktorý označil hasičov domáhajúcich sa svojich práv súdnou cestou za 'menej poctivých'," spresnil pre TASR viceprezident OZH Pavel Hric. "Sme presvedčení, že v demokratickom a právnom štáte je práve súdna cesta legálnym a oprávneným nástrojom, ako sa domôcť svojich práv," zdôraznil.



OHZ sa dotkla Migaľova reakcia na vystúpenie poslanca Juraja Krúpu (SaS). Na kritiku opozičného poslanca, ktorý pripomenul súdne rozhodnutia v súvislosti so započítaním pracovného času počas pohotovosti, ktoré vyhoveli žalobe hasičov, Migaľ povedal: "Áno, je tu niekoľko desiatok súdnych pojednávaní, ktoré vedie ministerstvo vnútra s hasičmi, pretože sú hasiči poctiví a sú hasiči menej poctiví. Tí čo sú menej poctiví, tak tam našli presne takú tú dieru, ako sa vyhnúť tomu, alebo respektíve ako si privyrobiť. Áno, asi by to tak nemalo byť a tie platové podmienky by bolo, samozrejme, dobre nastaviť. Zvyšovanie platov v tejto dobe je však extrémne náročné," uviedol Migaľ, predkladateľ návrhu.



Novelou zákona o HaZZ chce presadiť úpravu a zvýšenie nároku hasičov na rovnošaty. Argumentuje čiastočným dorovnaním nárokov hasičov s policajtmi, ale aj infláciou a vyššími cenami rovnošiat. Krúpa mieni, že zmeny sú nedostatočné. Poukázal na pripomienky a výhrady hasičov k novele. Upozornil na to, že novela nerieši ich problémy s odmenou za pohotovosť na pracovisku. Migaľ kritiku odmietol. Návrh je podľa jeho slov v záujme všetkých poctivých hasičov.