Spracovatelia dreva žiadajú envirorezort, aby stiahol návrhy zonácií

Bratislava 7. decembra (TASR) - Zväz spracovateľov dreva SR vyzýva ministerstvo životného prostredia, aby stiahlo návrhy zonácií národných parkov. Požaduje nepolitickú a odbornú diskusiu o tom, ako hospodáriť v štátnych aj neštátnych lesoch v súlade s princípmi udržateľnej a racionálnej ochrany prírody. TASR o tom informoval jeho prezident Peter Zemaník.



Spracovatelia dreva žiadajú vládu, aby definovala drevo ako strategickú surovinu a hľadala systémové opatrenia na zvyšovanie pridanej hodnoty pri spracovaní dreva. Chcú, aby vládny kabinet zmrazil rozširovanie bezzásahových zón v pestovaní a využívaní lesa.



Požadujú tiež podporu spracovania dreva vo finálnych produktoch a recykláciu dreva. "Ak drevo, eventuálne biomasu, spálime, dostaneme takzvaný finálny status, keď drevo opäť vypustí do ovzdušia oxid uhličitý, kým v produktoch, i recyklovaných, ho stále viaže," poznamenal Zemaník.



Poukazuje aj na potrebu dôsledného presadzovania účinnej kontroly pestovania dreva trvalo udržateľným spôsobom a uvádzania dreva a jeho produktov na trh cez certifikačné schémy PEFC a FSC.



Slovensko podľa zväzu príde o 700.000 kubických metrov dreva ročne, ak bude v národných parkoch viac ako 50 percent územia v bezzásahovom režime. "Vo všetkých troch národných parkoch ide takmer o 100-percentný bezzásah na štátnych lesných pozemkoch bez ohľadu na stav lesných porastov, ich pôvod, rozpracovanosť obnovy lesa a podobne," uviedol Zemaník.



Envirorezort podľa neho zámerne prehliada diskusiu a argumenty, ktoré potvrdzujú ekonomickú nehospodárnosť vo vyhlásených zónach bez zásahu. Zväz spracovateľov dreva poukazuje na likvidačný postoj vlády, v ktorej ministerstvo prevalcovalo záujmy pôdohospodárov. Zároveň upozorňuje, že zo Slovenska sa stáva importná krajina a minulý rok sa do krajiny viac dreva doviezlo, ako vyviezlo.



Ministerstvo predstavilo zonáciu ďalších troch národných parkov. Slovenský kras má v súčasnosti štyri percentá v bezzásahovej zóne, po zonácii by to podľa návrhu malo byť 24 percent. Poloniny majú aktuálne deväť percent a envirorezort by chcel dosiahnuť 46 percent bezzásahovosti. Národný park Veľká Fatra má 21 percent v bezzásahovom režime a ministerstvo chce 41 percent, do ďalších desiatich rokov by to malo byť viac ako 50 percent.



Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča priblížil, že v návrhoch zonácií sa ráta so zásobovaním obyvateľov palivovým drevom. Sú na to presne vymedzené plochy.