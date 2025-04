Zväzy ešte nemajú odpoveď EK k podnetu o transakčnej dani

Bratislava 16. apríla (TASR) - Organizácie združené v zdravotníckej sekcii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR stále čakajú na oficiálne stanovisko Európskej komisie (EK) k podnetu pre diskriminačný prístup pri uplatňovaní transakčnej dane. Pre TASR to potvrdila Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorá je jednou z organizácií.



„V súvislosti s podnetom adresovaným Európskej komisii, v ktorom sme upozornili na diskriminačný prístup pri uplatňovaní transakčnej dane v slovenskom zdravotníctve, zatiaľ neevidujeme žiadny posun. Európska komisia nás doposiaľ o svojom stanovisku neinformovala a aktuálne stále čakáme na oficiálne vyjadrenie,“ uviedla pre TASR asociácia.



ANS v spolupráci s ďalšími zdravotníckymi organizáciami podala podnet na EK pre diskriminačné uplatňovanie transakčnej dane v zdravotníctve. Podnet sa týka nerovnakého zaobchádzania so zdravotníckymi zariadeniami, keďže niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú od tejto dane oslobodení, no iní ju musia platiť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vníma, že transakčná daň v zdravotníctve spôsobuje vážne komplikácie. Deklaroval, že je pripravený o téme politicky diskutovať.