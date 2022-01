Zväzy vítajú uvoľnenie opatrení, no chcú viac spolupracovať s vládou

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok počas brífingu s novinármi po zasadnutí výkonného výboru Slovenského Olympijského a Športového výboru (SOŠV) o prípravách na ZOH v Pekingu 13. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke prezident Paralympijského výboru Ján Riapoš počas brífingu s novinármi po zasadnutí výkonného výboru SOŠV o prípravách na ZOH v Pekingu 13. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovenské športové hnutie je vďačné, že po stredajšom rozhodnutí vlády sa od 19. januára uvoľňujú podmienky pre šport detí a mládeže. Posťažovalo sa však na to, že sa dozvedá informácie až po tom, ako sa príjmu. Rado by na tvorení pravidiel športovania v čase pandémie participovalo aktívnejšie.Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik pripomenul, že predovšetkým amatérsky šport prežil v období pandémie veľmi ťažké obdobie.povedal na brífingu v Bratislave.Uvoľnenie pravidiel športovania ocenil aj prezident Slovenského hokejového zväzu Miroslav Šatan.Prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok nechce, aby snahu bojovať za lepšie podmienky pre šport verejnosť vnímala iba ako záujem profesionálnych klubov.pripomenul.Kriticky sa k situácii v súčasnom športe na Slovensku vyjadril prezident Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, ktorý v období prípravy na zimné paralympijské hry v Pekingu naráža na komplikácie.posťažoval sa Riapoš pre TASR, ktorý pripomenul, že Slovensko vyšle do Pekingu najväčšiu výpravu v histórii paralympijských hier. Výprava by mala odletieť 25. februára.