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Zverejnili katalóg s ponukou vzdelávacích programov pre učiteľov
Kvalifikačné vzdelávanie je zamerané najmä na doplnenie pedagogickej spôsobilosti a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zverejnil katalóg s ponukou vzdelávacích programov určených pre učiteľov a odborných zamestnancov na nasledujúci školský rok. Zahŕňa kvalifikačné, funkčné, špecializačné aj inovačné vzdelávanie a odborné podujatia. Záujemcovia sa môžu dozvedieť viac o zameraní jednotlivých programov aj termínoch ich realizácie. Inštitút o tom informoval na svojom webe.
Najrozsiahlejšou časťou katalógu je inovačné vzdelávanie, ktoré reaguje na potreby praxe. „Pre školský rok 2026/2027 je aktuálne plánovaných takmer 70 programov inovačného vzdelávania, v ktorých má inštitút zámer otvoriť približne 250 vzdelávacích skupín naprieč celým Slovenskom. Programy sa zameriavajú najmä na implementáciu inovácií do výučby, rozvoj školských tímov, prepojenie vzdelávania s konkrétnou praxou školy, flexibilné modulové vzdelávanie prispôsobené potrebám škôl,“ priblížil NIVaM.
Kvalifikačné vzdelávanie je zamerané najmä na doplnenie pedagogickej spôsobilosti a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. NIVaM plánuje v nasledujúcom školskom roku realizovať napríklad základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia a špeciálnej pedagogiky, ďalej počíta aj s ponukou rozširujúceho modulu pre pedagogických asistentov a s ďalšími rozširujúcimi programami pre vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy či učiteľov.
Funkčné vzdelávanie je orientované na podporu riadenia škôl a školských zariadení. Ponuka zahŕňa základné aj rozširujúce programy, ako aj tematicky zamerané vzdelávanie v oblastiach, ako sú projektový manažment, evalvácia, vedenie ľudí a tímov, sebariadenie. Zároveň sa pripravujú tematické oblasti reagujúce na výzvy súčasnosti ako manažment zmien, duševné zdravie zamestnancov či pedagogické pozorovanie.
Významnú časť ponuky tvoria špecializačné vzdelávacie programy, ktoré pripravujú pedagogických zamestnancov na konkrétne roly v školskom prostredí. V katalógu pre rok 2026/2027 sú navrhnuté napríklad vzdelávania pre triednych učiteľov, programy pre uvádzajúcich pedagogických zamestnancov a programy pre výchovných a kariérových poradcov či vedúcich metodických združení a predmetových komisií.
Najrozsiahlejšou časťou katalógu je inovačné vzdelávanie, ktoré reaguje na potreby praxe. „Pre školský rok 2026/2027 je aktuálne plánovaných takmer 70 programov inovačného vzdelávania, v ktorých má inštitút zámer otvoriť približne 250 vzdelávacích skupín naprieč celým Slovenskom. Programy sa zameriavajú najmä na implementáciu inovácií do výučby, rozvoj školských tímov, prepojenie vzdelávania s konkrétnou praxou školy, flexibilné modulové vzdelávanie prispôsobené potrebám škôl,“ priblížil NIVaM.
Kvalifikačné vzdelávanie je zamerané najmä na doplnenie pedagogickej spôsobilosti a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. NIVaM plánuje v nasledujúcom školskom roku realizovať napríklad základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia a špeciálnej pedagogiky, ďalej počíta aj s ponukou rozširujúceho modulu pre pedagogických asistentov a s ďalšími rozširujúcimi programami pre vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy či učiteľov.
Funkčné vzdelávanie je orientované na podporu riadenia škôl a školských zariadení. Ponuka zahŕňa základné aj rozširujúce programy, ako aj tematicky zamerané vzdelávanie v oblastiach, ako sú projektový manažment, evalvácia, vedenie ľudí a tímov, sebariadenie. Zároveň sa pripravujú tematické oblasti reagujúce na výzvy súčasnosti ako manažment zmien, duševné zdravie zamestnancov či pedagogické pozorovanie.
Významnú časť ponuky tvoria špecializačné vzdelávacie programy, ktoré pripravujú pedagogických zamestnancov na konkrétne roly v školskom prostredí. V katalógu pre rok 2026/2027 sú navrhnuté napríklad vzdelávania pre triednych učiteľov, programy pre uvádzajúcich pedagogických zamestnancov a programy pre výchovných a kariérových poradcov či vedúcich metodických združení a predmetových komisií.