Zverejnili najobľúbenejšie mená novorodencov za tento rok
V prvej päťdesiatke mien sú i Mateo, Matteo, Noel, Artur, Melisa, Amália, Noemi či Liana.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Najobľúbenejšími menami pre novonarodené deti boli v roku 2025 Sofia a Jakub. Okrem toho sa na prvých troch priečkach najčastejších dievčenských mien umiestnili Eliška a Ema. Pri chlapčenských menách bol druhým najčastejším Samuel a tretím Oliver. Preferencie rodičov sa oproti roku 2024 výrazne nezmenili. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Do prvej desiatky dievčenských mien sa dostali tiež Nina, Viktória, Sára, Olívia, Natália, Diana a Mia. Za nimi sú Tamara, Hana, Nela, Laura, Anna, Timea, Karolína, Emma, Júlia a Rebeka. V top desiatke obľúbených chlapčenských mien sa tento rok ďalej umiestnili Adam, Michal, Tomáš, Filip, Tobias, Šimon a Matias. Nasledujú Matej, Lukáš, Martin, Damián, Matúš, Dávid, Alex, Sebastián, Richard a Dominik,“ uviedol Neumann.
Z porovnania štatistík podľa neho vyplýva, že preferencie rodičov sa výrazne nemenia. „Prvé dve miesta obľúbených detských mien ostávajú rovnaké ako v roku 2024. Poradie sa vymenilo na treťom a štvrtom mieste: Ema posunula nižšie Ninu a Oliver nahradil Adama. Z prvej dvadsiatky vypadli mená Kristína, Ján a Patrik, naopak, dostali sa do nej Rebeka, Sebastián a Dominik,“ priblížil štatistiky hovorca.
Mená Sofia a Jakub si podľa neho držia dominanciu od roku 2015, s výnimkou niekoľkých rokov. V prvej päťdesiatke mien sú i Mateo, Matteo, Noel, Artur, Melisa, Amália, Noemi či Liana.
