Zverejnili výzvu na predloženie nominácií na členov Etickej komisie

Bratislava 24. júla (TASR) - Zverejnili výzvu na predkladanie nominácií na členov Etickej komisie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Nominácie na členov etickej komisie je potrebné doručiť do 15. septembra 2024 najneskôr do 16.00 h. TASR o tom informovali z STVR.



Etická komisia STVR má deväť členov. Jeden člen je nominovaný registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ďalší člen je nominovaný poradným orgánom vlády SR pre oblasť ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám.



Ďalších členov nominujú komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenský olympijský a športový výbor, zástupcovia celoštátnych reprezentatívnych záujmových združení právnických osôb združujúcich samosprávne kraje, mestá alebo obce, Matica slovenská, Slovenská akadémia vied a právnická osoba s celoštátnou pôsobnosťou zastrešujúca detské a mládežnícke organizácie. Deviaty člen je nominovaný celoštátnym reprezentatívnym výkonným orgánom samoregulácie na ochranu novinárskej etiky.



Ak subjekty nominujú viac ako jedného člena etickej komisie, nominanta na jej člena určí Rada STVR žrebom. Ak subjekty nenominujú príslušného člena etickej komisie ani do desiatich dní po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na predkladanie nominácií na člena etickej komisie, príslušného nominanta etickej komisie zvolí Rada STVR.



Členom etickej komisie môže byť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Splnenie podmienok overuje kancelária Rady STVR. Za bezúhonného sa na účely zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.



Nominácie na členov etickej komisie je potrebné doručiť na adresu Slovenská televízia a rozhlas, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nominácia na člena Etickej komisie Slovenskej televízie a rozhlasu" v lehote do 15. septembra 2024 najneskôr do 16.00 h. K nominácii na člena etickej komisie je potrebné priložiť čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a výpis z registra trestov nominovanej osoby.



Etická komisia je poradným orgánom Rady STVR. Jej úlohou je zaujímať stanoviská k dodržiavaniu štatútu programových pracovníkov, ďalších tvorivých pracovníkov a spolupracovníkov STVR a všeobecných zásad etiky zamestnancami STVR a externými spolupracovníkmi STVR pri výkone ich činnosti a navrhovať príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť ich dodržiavanie.