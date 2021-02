Zvierací ombudsman chce podporiť spolužitie zvierat a seniorov

Bratislava 6. februára (TASR) - Iniciatíva Zvierací ombudsman spúšťa aktivity na podporu spolužitia zvierat a seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Dôvodom je využitie pozitívneho vplyvu zvierat na psychické i fyzické zdravie seniorov, tiež pri procese rehabilitácie či pri celkovej životnej motivácii a pri zmierňovaní zdravotných problémoch. TASR o tom informovala Dana Freyerová z iniciatívy Zvierací ombudsman.



„V súčasnosti neexistuje žiadna zákonná prekážka, ktorá by bránila tomu, aby mohli byť zvieratá umiestňované spolu so svojimi majiteľmi do domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, alebo aby zvieratá svojich majiteľov navštevovali. Táto možnosť tak stojí výlučne na rozhodnutí daného zariadenia,“ uviedla zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. Je podľa nej dokázané, že prítomnosť zvieraťa pozitívne vplýva na psychické zdravie a celkový zdravotný stav seniorov.



„Žiaľ, mnohokrát sme svedkami odlúčenia zvieraťa od seniora, s ktorým žil niekoľko rokov v spoločnej domácnosti,“ dodala Freyerová. Podotkla, že zároveň aj zviera, ku ktorému majú seniori vybudovaný dlhoročný a hlboký vzťah, zostáva samo, pretože jeho premiestnenie spolu s jeho majiteľom na nové miesto zväčša nie je umožnené.



Cieľom iniciatívy je dosiahnuť, aby seniori nezostávali odlúčení od svojich zvieracích priateľov a aby im bolo umožnené si zviera ponechať aj v ich novom domove, alebo aby mohlo dané zviera svojho majiteľa navštevovať.