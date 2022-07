Zvierací ombudsman: Pri horúčavách netreba zabúdať ani na zvieratá

Bratislava 9. júla (TASR) - Pri horúčavách netreba zabúdať ani na zvieratá. Veterinári totiž každoročne evidujú ťažké prípady a úmrtia spôsobené nedbanlivosťou ľudí. Okrem zabudnutia psov v autách aj samotná fyzická námaha vonku v horúcom počasí spôsobuje vážne stavy prehriatia, ktoré sa často končia tragicky. TASR na to upozornili z iniciatívy Zvierací ombudsman.



Počas horúcich dní môžu ľudia podľa odborníkov zvieratám pomôcť tým, že ich nenechajú ani na minútu v aute, budú sa s nimi vyhýbať fyzickej záťaži. Taktiež sa nebudú s nimi prechádzať po horúcom chodníku a brať na prechádzky ich budú v neskorších hodinách na trávnatých plochách a v tieni. Zvieratá by sa mali zdržiavať vnútri.



"Extrémne horúčavy v posledných dňoch zapríčinili mnoho kolapsov zvierat z prehriatia. V univerzitnej veterinárnej nemocnici v Košiciach sme riešili niekoľko prípadov prehriatia psov. Najčastejšou príčinou býva, keď má pes nadmernú fyzickú aktivitu v čase veľkých horúčav," vysvetľuje Martina Karasová z Kliniky malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.



Zvieratá netreba nechávať ani v autách na parkovisku, napriek tomu, že majiteľ odbehne iba na pár minút. Vnútorná teplota v aute môže dosahovať až 56 stupňov Celzia. Ak niekto zbadá psa zavretého v horúčave vo vozidle, mal by kontaktovať políciu.



Prechádzka po rozpálenom chodníku, ktorého teplota môže dosiahnuť až 70 stupňov Celzia, môže spôsobiť aj popáleniny na labkách. "Našťastie, majitelia psov sú už v súčasnosti dobre informovaní a prípady popálenín vidíme len veľmi sporadicky," konštatuje Karasová.