Zvierací ombudsman: Na hraniciach s Ukrajinou prijmeme všetky zvieratá

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovensko prijíma na hraničných priechodoch s Ukrajinou všetky zvieratá bez pasu, registrácie či očkovania. Iniciatíva Zvierací ombudsman o tom informuje na sociálnej sieti. Je v kontakte s ukrajinskými útulkami a dohaduje možnosti presunu zvierat do karanténnych staníc na Slovensku.



Zvieratá púšťajú na všetkých štyroch východných hraničných priechodoch. Musia však ísť do päťdňovej karantény, lebo 99 percent z nich nespĺňa podmienky, opisuje iniciatíva. Na hranici vyplní prichádzajúci človek tlačivo so všetkými potrebnými údajmi.



Colníci všetky tlačivá na konci dňa odovzdajú Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Tá odovzdá tlačivo konkrétnej karanténnej stanici, ktorá bude s majiteľom v kontakte a po uplynutí karantény mu ho odovzdá, približuje Zvierací ombudsman.



"Karanténne stanice sú pripravené a majú všetko potrebné na to, aby prijali zvieratá - sme s nimi v kontakte," deklaruje iniciatíva. Dodáva, že aj Československý kastračný program je pripravený v obmedzenom režime poskytnúť núdzové útočisko zvieratám bez domova.



V prípade, že budú karanténne stanice potrebovať akúkoľvek finančnú i nefinančnú pomoc, Zvierací ombudsman vyhlási zbierku. "Zatiaľ sme takú žiadosť nedostali," uviedol. Iniciatíva je v kontakte aj s Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR, aby Ukrajinci vedeli, že sa dostanú cez hranicu i so zvieratami.