Zvierací ombudsman spustil aplikáciu na adopciu zvierat z útulku

Bratislava 5. mája (TASR) - Iniciatíva Zvierací ombudsman v stredu spustila aplikáciu Nájdite sa online na adopciu a dočasnú opateru psov a mačiek z útulkov. Momentálne je v aplikácii zahrnutých 22 útulkov z celého Slovenska s 200 registrovanými zvieratami. Informovala o tom iniciatíva na tlačovej konferencii.



Do aplikácie sa každý záujemca o adopciu zvieraťa musí najprv zaregistrovať. Keď vyplní údaje, vznikne mu používateľský profil, ktorý mu pomôže vyhľadať psa a bude slúžiť na trvalé či dočasné adopcie. V rámci webstránky si tak budú môcť záujemcovia vyplniť krátky formulár, ktorým vyšpecifikujú svoje možnosti, ako napríklad či majú dom, byt a nejaké skúsenosti so starostlivosťou o zviera. "Snažili sme sa to postaviť tak, aby ľudia nehľadali len psíka, ktorý sa im bude páčiť, ale aj psíka, ktorý sa k nim naozaj hodí," poznamenal Jakub Hrbáň z iniciatívy. Dodal, že aplikácia následne vygeneruje troch a ďalších psíkov, ktorí sa k záujemcovi najviac hodia.



Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová uviedla, že aplikácia združuje certifikované útulky, s ktorými iniciatíva spolupracuje a majú najprísnejšie štandardy. Po vyplnení všetkých údajov a vybraní zvieraťa bude mať konečné povolenie k adopcii daný útulok. "Ten najlepšie vie, aká je história toho zvieratka, k akej rodine sa hodí, upozorní na možné riziká a v prípade, ak je tam viac záujemcov, tak vyberie najvhodnejší domov," vysvetlila Stanová. Podľa nej vie útulok najlepšie odhadnúť kandidátov a pomery v rodine.



Hrbáň zdôraznil, že pri adopcii bude dôležité podpísať adopčnú zmluvu. Upozornil, že adopčné podmienky sa môžu v útulkoch líšiť. "Mať zvieratko je zodpovednosť, nielen zábava," podotkol.



Stanová uzavrela, že opätovný návrat zvieraťa do útulku má fatálny následok a potom už nie je spôsobilé na to, aby sa ešte adoptovalo. "Útulky sa tomu snažia maximálne predísť," poznamenala. Úlohou aplikácie je spájať rodiny so psíkmi a útulkami, vytvoriť prepojenie, komunikáciu a príležitosť sa stretnúť," hovorí ombudsmanka.



Aplikáciu iniciatíva vyvinula v spolupráci so vzdelávacou spoločnosťou Digital League a spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Vychádza z tradície charitatívneho podujatia "Nájdite sa... so zvieratkom z útulku", ktoré pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat (iniciatíva Zvierací ombudsman). Koná sa dvakrát počas roka v Bratislave a v Košiciach, cestujú naň zástupcovia útulkov a pomáhajú s výberom vhodného zvieraťa.