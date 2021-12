Zvierací ombudsman víta návrh trestného činu porušenia ochrany zvierat

Bratislava 20. decembra (TASR) - Iniciatíva Zvierací ombudsman víta tzv. antimnožiteľskú úpravu, ktorá by sa mala zaviesť v novele Trestného zákona. Pre TASR to uviedla zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. Zároveň poukazuje na to, že na Slovensku je málo kontrolórov a týrané zvieratá zhabané chovateľom sa nemajú kam umiestniť, a tak často ostávajú v zlých podmienkach.



Návrh nového trestného činu porušovania ochrany zvierat je výsledkom spolupráce pracovnej skupiny pod Výborom Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredia. "Ministerstvo spravodlivosti SR, ako aj Prezídium Policajného zboru sa dlhodobo snažia zlepšiť legislatívu v tejto oblasti a spolupráca s nimi je dlhodobo dobrá," hovorí Stanová.



Podotýka, že akákoľvek legislatíva je bezzubá, ak sa neuplatňuje alebo sa uplatňuje nedostatočne. Veľa dobrých vecí platí podľa Stanovej viac na papieri ako v realite, najmä vo veterinárnej oblasti. "Chýbajú aj kapacity, je málo kontrolórov, týrané zvieratá zhabané chovateľom nemajú kam umiestňovať, tak často zostanú v zlých podmienkach," poznamenala.



Iniciatíva vníma, že to treba riešiť v jednom kroku so zmenou legislatívy, lebo "skoková zmena tak skoro nepríde". "Bolo by zároveň potrebné zaviesť trest zákazu a poberania dotácií. Je absurdné, aby právoplatne odsúdený tyran mohol naďalej chovať zvieratá, a dokonca poberať na ich chov dotácie," konštatuje Stanová.



Treba podľa nej upraviť aj legislatívu, aby bolo obzvlášť závažné týranie zločinom, nie prečinom. Dôvodom je, že pri prečinoch súdy ukladajú najmä podmienečné tresty, tvrdí Stanová.



Odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky by mohlo hroziť páchateľovi, ktorý v rozpore s predpismi dováža, vyváža, prepravuje, kupuje, predáva, drží, chová alebo inak nakladá so zvieratami vo väčšom rozsahu, uvádza sa v novele Trestného zákona. Na desať až 15 rokov by mohol ísť do väzenia páchateľ, ktorý by porušil ochranu zvierat v mimoriadne veľkom rozsahu.