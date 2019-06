VIDEO: ZVJS a Ministerstvo spravodlivosti predstavili ďalšie projekty

Nové projekty a prehľadnejšiu komunikáciu s verejnosťou i médiami spúšťa generálne riaditeľstvo ZVJS pri príležitosti 50. výročia vzniku väzenstva na Slovensku.

Nové projekty a prehľadnejšiu komunikáciu s verejnosťou i médiami spúšťa generálne riaditeľstvo ZVJS pri príležitosti 50. výročia vzniku väzenstva na Slovensku. "Naším cieľom je výrazne zmeniť, zlepšiť komunikáciu s médiami, ale aj s verejnosťou, viac sa jej otvoriť a súčasne poskytnúť prostredníctvom modernejších nástrojov elektronickej komunikácie citlivejšie vnímanie a aj uznanie našej náročnej práce," uviedol generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan.







Ďalším projektom, ktorý podporuje prepojenie väzenstva s bežným životom, je Šanca na návrat. Pre odsúdených je to možnosť, ako sa čo najlepšie pripraviť na život vonku po výkone trestu. Minister spravodlivosti Gábor Gál je za to, aby odsúdení, ktorí za mreže nepatria, žili s určitými obmedzeniami a povinnosťami v spoločnosti. "Bolo by preto vhodné vo väčšej miere využívať alternatívne tresty, ESMO náramky a to aj pri väzobne stíhaných, aj pri trestoch. Aby sme ľudí nezatvárali za každú cenu a nebrali im sociálny status, pracovné miesto, taktiež, aby im nehrozil rozpad rodiny," uviedol minister. V tejto súvislosti apeloval aj na riaditeľov jednotlivých ústavov, aby osobám, ktoré spĺňajú podmienky, dávali viac návrhov na podmienečné prepustenie na náramok.