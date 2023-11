ZVJS chce hľadať spôsoby realizácie kontaktných návštev vo väzniciach

Bratislava 27. novembra (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) chce hľadať spôsoby realizácie kontaktných návštev vo všetkých väzniciach. Plánuje preto iniciovať pracovné stretnutie s Generálnou prokuratúrou (GP) SR. Vyplýva to zo stanoviska ZVJS. Kontaktnými návštevami sa nedávno pre sťažnosť väzňa zaoberal Ústavný súd SR, ktorý vydal nález, že musia byť bez fyzických prekážok.



Väzeň v sťažnosti poukazoval na to, že návštevy sa v jeho prípade uskutočnili v tzv. návštevných boxoch. Sťažovateľ ich popísal ako "okienka na pošte", ktoré sa pri návštevách s priamym kontaktom vytiahnu. Z nálezu Ústavného súdu vyplýva, že priamym kontaktom možno nazývať len kontakt bez akejkoľvek fyzickej prekážky, a preto realizácia návštev, ktorá takýto kontakt neumožňuje, je v rozpore so zákonom.



"Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom nálezu je našim zámerom iniciovať pracovné stretnutie s Generálnou prokuratúrou SR, na ktorom by sme spoločne našli relevantné systémové možnosti a podmienky spôsobu realizácie kontaktných návštev vo všetkých väzenských zariadeniach," reagovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská s tým, že nález Ústavného súdu smeruje k postupu GP SR, pričom ZVJS nebol účastníkom predmetného konania.



S problematikou stavebného riešenia návštevných miestností sa občania obracali na verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského iba sporadicky. "Preto sme sa rozložením návštevnej miestnosti a prípadnou existenciou fyzických prekážok v minulosti, s výnimkou jedného prípadu, nezaoberali," podotkol hovorca ombudsmana Branislav Gigac.



Kontaktné návštevy majú najmä obvinení v zmiernenom režime, odsúdení v minimálnom stupni stráženia a spravidla odsúdení v strednom stupni stráženia. Väznená osoba sa môže s návštevami privítať a rozlúčiť podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním. Prípustné je aj pohladenie a držanie sa za ruky. Dovolené nie sú intímne prejavy ako dlhotrvajúce bozky, sedenie na kolenách (s výnimkou neplnoletých detí) a dotyky, ktoré by ohrozovali mravnosť.



Návštevy by mali byť podľa hovorcu verejného ochrancu práv vykonávané v zásade vždy s priamym kontaktom a návšteva bez priameho kontaktu by mala byť len výnimkou z tohto pravidla. Dôvody na realizáciu bezkontaktnej návštevy by mali byť posúdené vždy individuálne, vzhľadom na nebezpečnosť a správanie odsúdeného. "Rozlišovanie toho, či návšteva prebehne kontaktne alebo bezkontaktne iba na základe stanoveného stupňa stráženia, preto nepovažujeme za ideálne a rozhodujúce kritérium," zdôraznil Gigac.



ZVJS hovorí o snahe prijímať v spolupráci s rezortom spravodlivosti systémové opatrenia smerujúce k humanizácii podmienok výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, a to aj v zmysle odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných orgánov a inštitúcií. "Dôkazom týchto opatrení je novelizácia či už zákona a poriadku výkonu väzby účinných od 1. januára 2023, ako aj poriadku výkonu trestu odňatia slobody účinného od 1. januára 2024. Podľa nich majú, respektíve budú mať všetky väznené osoby okrem fyzickej návštevy možnosť uskutočniť návštevu aj prostredníctvom videokonferenčného zariadenia," dodala Kacvinská. Zároveň sa podľa jej slov vytvárajú legislatívne predpoklady rozširovania počtu kontaktných návštev namiesto bezkontaktných.