ZVJS ešte nemá zhotoviteľa novej väznice v Rimavskej Sobote

Bratislava/Rimavská Sobota 14. decembra (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) ešte neukončil verejné obstarávanie na výstavbu novej väznice v Rimavskej Sobote. Projekt schválila vláda vo februári minulého roka za vtedajšej ministerky spravodlivosti za Most-Híd Lucie Žitňanskej. Predpokladaný termín otvorenia je druhá polovica roka 2022. TASR o tom informoval tlačový odbor ZVJS.



Nové väzenské zariadenie Rimavská Sobota-Sabová je momentálne v štádiu verejného obstarávania. Po ukončení vyhodnotenia podmienok účasti avizuje ZVJS rokovania v rámci súťažného dialógu so štyrmi záujemcami. "Je však potrebné povedať, že samotný súťažný dialóg nemá v zákone o verejnom obstarávaní stanovené zákonné lehoty a dodržanie predpokladaného harmonogramu je závislé od oboch strán dialógu," varuje ZVJS.



Po výbere úspešného uchádzača sa začne realizácia stavby najskôr v druhej polovici roka 2020 za podmienky dodržania avizovaných termínov. V tomto prípade považuje ZVJS uvedenie väznice do prevádzky koncom roka 2020 za reálny termín. Nové zariadenie by malo byť schopné zastrešovať 832 väzňov s personálnym obsadením 298 príslušníkov ZVJS a 42 zamestnancov.



Pôvodne sa s projektom rátalo ešte v roku 2019. Tak to avizovala minulý rok Žitňanská. Ako vtedy uviedla, nové väzenie Slovensko potrebuje najmä z kapacitných dôvodov.