ZVJS je pripravený na plošné testovanie, zriadil 131 odberných miest

Bratislava 30. októbra (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) je pripravený na celoplošné testovanie antigénovými testami v súvislosti s novým koronavírusom. Vo vlastnej réžii otestuje príslušníkov a zamestnancov zboru, personál ministerstva spravodlivosti, zamestnancov Súdnej rady SR, Centra právnej pomoci, personál Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, ostatných všeobecných súdov a členov ich domácností. TASR o tom informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.



Celý priebeh testovania zabezpečuje ZVJS vlastným zdravotníckym a ostatným personálom. Plošné testovanie bude následne zabezpečené aj pre všetky väznené osoby, priblížila Kacvinská.



"Podľa nariadenia vlády SR je zbor subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní Spoločná zodpovednosť, a teda je oprávnený vykonať testovanie všetkým spomínaným skupinám osôb a rovnako im vydať certifikát oficiálne schválený Ministerstvom zdravotníctva SR," pripomína Kacvinská.



Do jednotlivých organizačných zložiek bolo podľa Kacvinskej distribuovaných 50.000 antigénových testov a certifikátov. Testovanie bude prebiehať od piatka do nedele (1. 11.). Zbor zriadil na testovanie 131 odberných stanovíšť. "Termín testovania odsúdených a obvinených bude stanovený po pretestovaní personálu," podotkla hovorkyňa.



Zbor predpokladá otestovanie 19.500 osôb za zbor spolu s členmi domácností a 22.800 mimo zboru vrátane členov z domácnosti.



"V súčasnej situácii je nevyhnutné, aby aj náš zbor, ktorý je ozbrojeným bezpečnostným zborom, sa v rámci svojej pôsobnosti podieľal na celoštátnom testovaní obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Aj preto sa zbor snaží čiastočne odbremeniť ostatné zložky kritickej infraštruktúry štátu a priložiť ruku k dielu v rámci testovania," uviedol generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan.



Kacvinská priblížila, že zbor zabezpečuje aj kontinuálne testovanie personálu ZVJS a väznených osôb. "Naďalej platí, že novoprijímané väznené osoby sú umiestňované do desaťdňovej preventívnej karantény. V prípade výskytu akýchkoľvek prejavov signalizujúcich nový koronavírus u väznených osôb dochádza k ich izolácii a testovaniu," povedala.