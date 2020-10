ZVJS: Od soboty platí v slovenských väzniciach opätovne zákaz návštev

Bratislava 23. októbra (TASR) - Od soboty (24. 10.) platí v slovenských väzniciach opätovne, už po druhý raz tento rok, zákaz návštev.



"Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky sprísňuje protiepidemické opatrenia pre zaistenie ochrany príslušníkov a zamestnancov zboru, ale rovnako aj väznených osôb. Od soboty sú v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody zrušené všetky termíny návštev väznených osôb s platnosťou až do ukončenia vyhláseného núdzového stavu, čiže do 14. novembra," uvádza sa na facebookovej stránke ZVJS.



Naďalej sa však budú realizovať videonávštevy, ktoré aspoň na diaľku zabezpečia kontakt väznených osôb s ich blízkymi.



Zákaz návštev začal platiť v čase prvej vlny nového koronavírusu od druhej polovice marca. Následne v druhej polovici mája bolo umožnené odsúdeným, aby absolvovali videonávštevy so svojimi rodinnými príslušníkmi. Prvé videonávštevy sa vtedy uskutočnili v ústavoch v Žiline a v Košiciach-Šaci. Následne sa takzvané nárokové návštevy v slovenských väzniciach po uvoľňovaní opatrení opäť povolili.